新竹光臨藝術節壓軸　全台最大古蹟光雕秀22日登場

▲跨國藝術家攜手創作，在市區9處古蹟、建築上演光雕投影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹光臨藝術節壓軸、全台首見最大的「光雕展演」本周五開跑，22日起至31日每晚18時登場，新竹市長林智堅表示，跨國藝術家攜手創作，在市區9處古蹟、建築上演光雕投影，民眾漫步其間彷彿進入奇幻夢境。他推薦，新竹火車站、專賣局新竹支局（俗稱台酒）、新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）等建築都將變身奇幻夢境，邀國人一定要「來新竹住兩晚」，白天造訪香山海岸濕地藝術作品，夜晚漫步城區逛光雕，還有光臨市集、街頭藝人表演，好玩好買又好拍。

林智堅推薦，新竹火車站周邊將有三件精彩作品，由台灣團隊與日本NAKED Inc.團隊、曾參與德國柏林燈節的德國團隊MP-STUDIO三國跨國攜手合作，其中日本NAKED Inc.團隊歷經台、日兩地實地考察，將以光雕將新竹火車站與東京車站光影重疊，還將打上兩國文化符號包含喜鵲、櫻花等。配樂也是台日雙語的「快樂頌」，在音樂的尾段隱藏「彩蛋」，歡迎大家蒞臨觀賞。

火車站前站客運大樓，則由德國團隊MP-STUDIO打造，他們以光影呈現未來感的「數位動物園」，觀眾將會看見動物園裡動物們，放大十幾倍生猛「跳」到眼前等，將會是孩子最愛的作品。

自新竹火車站起步行5分鐘，會來到俗稱台酒專賣局的新竹市定古蹟「專賣局新竹支局」，採螢光視覺系光雕，前衛電子音樂搭配彩色線條、建物色塊，打造超現實視覺效果。台酒還將重現老本行，開辦「台酒食光小酒館」，是夜間漫步新竹舊城的最佳中繼站。

持續步行前往中正路上，影像博物館、美術館、新竹州廳、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）等多個知名地標都將有光雕。

被列為全國歷史建築百景之一的北大教堂，作品「拂曉之翼」由團隊康普非司以3D影像特效投影打造，教堂立面鑲嵌彩繪玻璃「燃」起熊熊野火，彷彿景象真實呈現在眼前，伴隨磅礡音樂，場面如史詩般驚心動魄。

中正路新竹第一信用合作社，為凸顯圓拱狀建築、圓拱窗的古典建築，策展人當若科技邀請十組台灣頂尖動畫團隊，共同運用光影，將建築變身為最火紅老虎壩子機、布鼓鐘，更有打磚塊遊戲，打造「重溫90年代」光雕秀。

新竹光臨藝術節每項光雕展演約3至5分鐘，新竹火車站、專賣局新竹支局、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂採連續輪播，其餘作品則將間隔20分鐘播放。另外，在10月23日、24日、30日、31日護城河沿岸還將有光臨市集，來自全台數十家手作、飲食攤位齊聚。

街頭藝人部分，22-24日、29-31日雙周末的周五六日，18點到21點間，更有66場街頭展演，輪番於親水公園、議會廣場、影博館周邊流動展演，包含劇團、舞蹈團、馬戲團及魔術等。

市府指出，為鼓勵民眾來竹市消費，搭配五倍券消費熱潮，只要來新竹消費滿500元並登錄發票，就有機會將MAZDA休旅車、Gogoro、iPhone13、家電抱回家；此外更與47家旅宿業合作，邀大家「來新竹住兩晚」，住宿只要滿800元消費就可參加周周抽Gogoro活動。