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中秋連假來新竹光臨藝術節　林智堅公開五大打卡點

▲林智堅特別推薦夜間散步五大打卡點。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅特別推薦夜間散步五大打卡點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 文綺／新竹報導

中秋節四天連假到來，新竹市長林智堅今(16)日宣布，新竹光臨藝術節第二彈「科技未來」展出，林智堅特別推薦夜間散步五大打卡點，包括由雷射光組成的綠色光廊「織築」、LED版科技山水「朔流賦形」，以及由燈管組成如同時光島嶼的「未來拓撲」，連銀白色系貨櫃服務處都有如夜光方舟，科技奇幻風讓民眾彷彿置身未來世界，他說，作品即日起在新竹公園、中央公園與三民公園展出，邀請民眾連假「光臨新竹」。

林智堅說，新竹光臨藝術節第二彈「科技未來」已經開展，9月10日至10月16日每晚六點起點亮新竹公園、中央公園、三民公園與東大陸橋。本次燈區由國內新銳世代藝術家創作，帶來多個科技藝術及光環境作品，成新竹市夜間必去的夢幻景點，可避開白天酷暑。

林智堅表示，竹市推出光臨藝術節第二波，希望透過黑暗中的散發光芒的美好作品，給予民眾勇氣與希望。

他說，本此特別選定改造後的新竹公園、位於隆恩圳廊帶的三民公園、中央公園佈設藝術作品，光環境科技作品與周邊環境相互呼應，連服務處都採銀白色系，彷彿夜光方舟，成新竹夜晚最美風景，夜間來散步拍照，還可避開白天酷暑。他也特別推薦五大必拍打卡：

「竹鵲松風迎春曦」：原為台灣燈會副燈，由知名國內著名燈藝師王耀瑞及張文瑤製作，選用新竹市鳥喜鵲、市樹黑松與東門城，並用鵲橋將整個作品串聯，置放在麗池中央，不管在路旁、九曲橋上還是樹林間，各個角度觀賞都有不同感受。
（每晚18時開始，平日每30分鐘一場，假日每20分鐘一場，最末場為22時）

「裝置微光計劃—織築」：藝術家以新媒體裝置融合地景，用雷射光作為主要媒材，揉合景觀、歷史、場所，展現衝突的視覺體驗，最佳拍攝地點就在新竹公園大門橋上，讓你置身綠色光廊中、穿梭光影之間。

「朔流賦形」：作品運用彩色光影及LED造型山水，打造各種流動的匯集，讓穿梭其中的觀眾感受溯溪般的激流，以及如雲海般的壯麗景色。

「未來拓撲」：位於三民公園，組構式的陣列結構構築的數位山丘，呈現竹林塹地通往未來的意象，夜晚幻化為一座漂浮的時光島嶼，燈光流轉如山河晨暮之靈動，呈現自然的風雨、晨曦與落日。

「卷卷林」：位在中央公園，配合中央公園與隆恩圳周邊特有的童話燈具與遊具，打造出奇幻感的曲線森林，光線自半透的彎板間露出。此作品未來也長久留於中央公園內，成為與親子為伴的公共藝術。

新竹公園燈區在玻璃工藝館前設有「服務處」，透過燈光設計，銀白色系的貨櫃屋也是必拍景點之一，在此可借用輪椅、娃娃車，更設有哺乳室，歡迎有需要的民眾多加利用。

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