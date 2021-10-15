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《新竹生活》10月號出版　邀大家一同「塹城逐光」

▲本期分享新景點「波光市集」。（圖／新竹市政府提供）

▲本期分享新景點「波光市集」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市《新竹生活》雙月刊10月號即日起推出，本期封面故事「塹城逐光：光影譜寫的交響曲」除了記錄《新竹光臨藝術節》諸多精彩作品之外，也邀請民眾打開對於「光」的想像，或自然景致，或人為藝術創作，都有光影在城市留下的迷人足跡。光來了，黑暗就散去了！期待讀者在閱讀這一期刊物的同時，也能開始留心生活裡的各種「光」，看見塹城各處令人怦然心動的美麗光景！

新竹市長林智堅表示，本期透過專業者分享，重新審視生活裡的各種光——舊城區中幾座老建築如新竹市美術館、新竹州圖書館、孔廟等，皆透過光環境改造，在夜間散發出迷人光輝；近期甫開幕、由林聖峰建築師設計監造，遊人如織的南寮漁港波光市集，也結合區域氣候特色與環境，亦是善用「光」來營造空間氛圍。邀請市民朋友一起翻開刊物，在城市裡尋找光的蹤跡!

文化局長張馨之指出，本期刊物採訪執行製作《新竹光臨藝術節》的策展人、藝術團隊與相關夥伴，邀請他們分享許多一般民眾較難參與和瞭解到的幕後工作以及策劃概念。本期專文分享包含「光之島」、「科技未來燈區」、「客家燈區」與建築光雕秀等精彩展覽內容策劃及執行過程。除此之外，其他專題也緊扣「光」這個主軸，創意提案專題邀請進駐老屋開設花藝工作室的「弦悅草植物美學」主理人分享大豆蠟燭的製作方法;跨界報導由攝影師帶路，分享塹城不同時段的迷人光景。

《新竹生活》雙月刊總共發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、新竹高鐵站及主要飯店等90餘處免費取得《新竹生活》；另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗(https://www.flipsnack.com/HsinchuCityCultureLifeBimonthly/)。上述詳情請洽1999 市民服務專線或撥打03-5314361文化局專線。

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