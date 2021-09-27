竹市「風起夢境｣療癒系光影　周三起線上預約

▲新竹公園「風Livehouse」再添一全新「療癒系」光影裝置！。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹公園「風Livehouse」再添一全新「療癒系」光影裝置！新竹市長林智堅表示，2021新竹光臨藝術節第二彈「科技未來」展出至10月16日，「風起夢境｣科技互動作品10月6日起也加入行列，藝術家以紗幔、投影、空氣感，模擬新竹風打造漩渦形的沉浸式作品，希望在資訊爆炸時代，讓觀眾走進展間內就像做一場好夢，釋放壓力「很療癒」，展場預約平台今（27）日起上線，9月29日（三）中午起開放線上預約，歡迎民眾親臨體驗，展期僅有10天，國慶連假千萬不要錯過！

新竹市長林智堅表示，市府今年4月起規劃光臨藝術節，至11月27日前將各主題燈區分階段呈現，「風起夢境」燈區原為2021台灣燈會規劃唯一室內沉浸式燈藝作品，為了讓燈藝師精心構思製作的作品呈現在國人面前，將於10月6日至16日起展出， 並串聯新竹市東大陸橋、新竹公園、中央公園及三民公園，邀請國人光臨新竹，來趟療癒藝文之旅。

「風起夢境｣專案經理吳柏旻指出，作品發想來自科技急遽變化世代，人人面臨資訊爆炸壓力、心緒紛亂，使得失眠成為日常，而療癒市場則成為主流，「我們以新竹風為引子，在空間裡營造夢境般的靜美氛圍，讓民眾感受到風微微吹，蝴蝶、花瓣與你共舞，以及潛入深海跟魚嬉遊的夢境｣。

吳柏旻說明，展場為漩渦形設計，策展單位找到特殊「浮空紗｣張掛，營造一個圓形沉浸式空間，投影機所投射的影像既能在這款紗幔上成相，並且能穿透，走入場域就能感受到柔風拂面的舒緩，讓新竹風帶你走入夢境；此外，展場中心有個「聚思盆｣，代表人類潛意識核心，當盆中起了微風時，整個空間就幻化出一個夢境，「這件作品除了運用科技，還融入『解夢心理學』｣，創作出三種象徵不同意義的夢境，包含花蝶舞彩、冉冉升騰、千川百魚。

其中，「花蝶舞彩｣象徵愛與美滿的夢境、「千川百魚｣象徵財富的夢境、「冉冉升騰｣則象徵希望自由，都是普世所追求的夢想；另外，這件作品還加入了互動設計，例如冉冉升騰之夢，民眾想像身處星空裡，燈籠、氣球緩緩升空，當你不由自主地揮舞雙手，除了浮紗上影像會即時回應，「我們還藏了一些驚喜在裡面｣，究竟是什麼樣的驚喜，待民眾親身體驗。

文化局長張馨之表示，「風起夢境｣科技互動作品是原2021臺灣燈會在新竹的展區，在燈會轉型光臨藝術節後，市府極力向交通部觀光局爭取，邀請奧圖碼科技於新竹公園內的「風livehouse｣空間裡「量身打造」的作品，透過聲、光、電技術造風作夢，盼帶給民眾全然不同的五感體驗。

文化局指出，「風起夢境｣展期10月6日至10月16日，展演時間平日18時至22時、假日17時至22時，每30分鐘一場次，9月29日（三）中午12：00起開放線上預約（https://dreamreserve.optoma.com/），以預約者優先入館，1人申請最多可報名4位同行（含本人），為確保參觀者權益，請提前5分鐘至現場，逾時10分鐘未報到視為過號，需重新排隊入場；此外，現場也開放民眾等候，依場內容留人數彈性入場，但為避免現場排隊久候，建議民眾可多利用線上預約報名系統。

為了配合中央流行疫情指揮中心公布二級警戒規定，展場實施總量管制，進入場館前需量測體溫、實聯制登記並全程配戴口罩，若體溫不符合規定者（額溫 ≧37.5°C）謝絕入場，民眾務必全程配戴口罩並保持戶外1公尺、室內1.5公尺社交距離觀賞。