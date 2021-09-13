新竹光臨藝術節「科技未來」　每晚18時點亮新竹

▲新竹市長林智堅視察燈區。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹光臨藝術節第二彈「科技未來」燈區，即日起至10月16日，每晚18時準時點亮東大陸橋、新竹公園、中央公園及三民公園！新竹市長林智堅表示，本次展出多件為竹市量身打造的大型燈具，如串聯前後站交通要道的東大陸橋，變身作品「螢光呼吸」，串聯新竹公園大門由雷射光束組成的「織築」，讓民眾不僅賞燈，還能走進燈光裡；麗池上的傳統燈藝「竹鵲松風迎春曦」，則利用水面與周遭樹林，打造5分鐘圓形燈光秀，每晚18時準時點亮，歡迎國人一起來體驗竹市專屬的光影之美。

林智堅開箱「科技未來」燈區表示，本次燈區多件作品，由國內新世代藝術家打造科技燈具，把作品鑲嵌在城市裡，如新竹公園入口處「織築」，利用百道綠色雷射光束打造綠色光廊；並隨著地勢在大階梯小山上，用煙霧、LED燈條打造山景燈具「朔流賦形」，結合科技程式，控制LED光影流動；孔廟廣場則有1194片三角金屬片打造成的「嘉年華」，結合廣場上既有燈具，透過自然反射光影，打造熱鬧感。

林智堅表示，麗池另有傳統燈藝「竹鵲松風迎春曦」，它原為台灣燈會副燈，結合牛年與新竹意象，選用新竹市鳥喜鵲、市樹黑松與東門城，並用鵲橋將整個作品串聯，由知名國內著名燈藝師王耀瑞及張文瑤製作，串聯周邊植栽，搭配量身打造的國樂配樂，打造長達5分鐘燈光秀，每晚18時點亮麗池，平日每30分鐘一場，假日每20分鐘一場，最末場為22時。

燈藝師王耀瑞說，他一年就做一件燈藝作品，今年「竹鵲松風迎春曦」前期場勘近乎一年，至今展出他仍每天到新竹公園麗池觀賞。與一般作品不同，這次作品放在麗池，變成由上往下的俯視角度，加上水中倒影，因此整個作品以圓形為設計概念打造圓形燈光秀，不管在路旁、九曲橋上還是樹林間，各個角度觀賞都是全新作品，歡迎民眾漫步麗池周邊不同路線體驗該作品。

本次新竹公園燈區的部分，邀請建築師吳承軒跨界策展，他表示，他與藝術家們強調燈具的「空間性」，如新竹公園坐落於東大路與公園交接，是城市裡的交通節點，藝術家莊志維因此在入口處，利用綠色雷射光束網組成的「織築」作品，各光束交織網點出新竹公園交通要道之意。

接著在新竹公園的大階梯則光影、LED打造奇幻山水景「朔流賦形」，藝術家闞凱宇以LED燈條打造多個山形，搭配煙霧，營造群山雲霧圍繞之感，民眾爬樓梯時就像深山之中。孔廟廣場則由藝術家魏子鈞以金屬片打造出三角旗拱廊作品「嘉年華」，盼民眾在廣場思考信仰力量。

新竹市府表示，新竹公園燈區在玻璃工藝館前設有「服務處」，透過燈光設計，銀白色系的貨櫃屋也是必拍景點之一，在此可借用輪椅、娃娃車，更設有哺乳室，全面體貼親子族群。另外，每個光影作品前設有實聯制QRCODE、酒精自動噴灑器，請民眾全程戴口罩並保持戶外1.5公尺社交距離來觀賞。