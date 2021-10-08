高雄國慶焰火倒數「別開車來」　15最佳觀賞點步行路線趕快存

▲2021國慶焰火將在高雄港灣施放。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

國慶焰火將在暌違21年後於本週日重返高雄，高市府呼籲民眾「會場沒有停車位，千萬別開車來」，只要搭乘大眾運輸再步行至最佳觀賞點，平均也僅需約10分鐘，更可探索出屬於自己的觀賞角度。

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▲國慶焰火會場無停車位，建議民眾改搭乘交通運輸。（圖／高雄市政府）

「真心不騙！會場無停車位，你終究要轉乘，不如一開始就搭公共運輸！」高市府今(8日)公佈焰火最佳觀賞點的步行指南，觀光局透露，位於夢時代周邊、第83期市地重劃公園，也是賞焰秘境之一，該處緊鄰高雄港灣，視野又相當遼闊，只要搭乘輕軌至C5夢時代站再步行6分鐘即達。

▲到旗津賞煙火，晚間9點才能搭渡輪離場。（圖／高雄市政府）

旗津也是最佳觀賞點之一，交通局也提醒，過港隧道將於當下午3點開始管制，建議勿自行開車或騎車，可於鼓山輪渡站搭乘旗鼓渡輪或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車前往；因焰火在高雄港區施放，旗鼓輪於晚間7點30分至9點之間將暫停營運，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。

▲離場接駁車乘車資訊。（圖／高雄市政府）

高市府提醒，搭乘大眾運輸前往焰火會場的民眾，離場時除搭乘捷運或輕軌外，在當日晚間8點30分後，亦可至哈瑪星鐵道園區或海邊路高流中心搭乘離場接駁車，分別開往台鐵鼓山站及捷運中央公園站，班距為5至10分鐘，以便利民眾進行轉乘。但市府呼籲，接駁車請禮讓年長者或幼童搭乘。

防疫部分，衛生局指出，當日以「景點有秩序、商店很安全、民眾保健康」為原則，欣逢國家盛大慶典活動，參與者可能來自海內外或四面八方各地，為確保防疫原則避免不特定接觸風險，將出動超過5000人的管制及宣導人員，同時也向將前來的民眾呼籲，參與活動時應全程戴口罩、禁止邊走邊吃，也務必保持社交距離。

▼15最佳觀賞點步行路線指南。（圖／高雄市政府）

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