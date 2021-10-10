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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野政黨主席齊聚國慶大會　陳椒華身穿「速修礦業法」上衣現身

▲▼110年國慶大會,時代力量黨主席陳椒華穿著速修礦業法字樣上衣抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席陳椒華穿著「速修礦業法」字樣上衣抵達國慶典禮會場。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

雙十國慶大會正式登場，疾管署副署長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎等人10日上午將在總統府前領唱國歌，CH-47運輸直升機也會吊掛典禮史上最巨幅國旗通過總統府上空，成為本次最大亮點，時代力量黨主席陳椒華10日也身穿「速修礦業法字樣」上衣抵達會場。

「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」10日上午在總統府前登場，除了總統蔡英文、副總統賴清德、五院院長等人出席外，前總統馬英九、前副總統吳敦義、陳建仁、國民黨主席朱立倫、時代力量黨主席陳椒華、台灣民眾黨主席柯文哲等人也受邀出席。

據了解，今年出席國慶典禮的政要包括蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、馬英九、吳敦義、陳建仁、朱立倫、陳椒華、柯文哲及各部會首長，前正總統陳水扁、前副總統呂秀蓮則受邀不出席。

事實上，今年的國慶主題為「民主大聯盟，世界加好友」，大會開始首先由長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎、護理師施宜君、護理師陳昀湞、消防員劉奎佑、警員楊于辰等6人，偕同國立客家兒童合唱團共同領唱國歌。 

此外，國軍CH-47直升機更吊掛歷年典禮最大、總長達18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開占地約65坪的巨幅國旗，在阿帕契與眼鏡蛇攻擊直升機伴隨下，飛越總統府前廣場上空。

▼時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者李毓康攝）

▲▼110年國慶大會,時代力量黨主席陳椒華穿著速修礦業法字樣上衣抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

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