遭挖眼女店員出院時間曝！健保以外醫療費用　高雄長庚全包了

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣高樹鄉一家超商日前發生恐怖挖眼案，造成潘姓女店員雙眼重創、顏面受損。高雄長庚接續替潘女完成2次手術，包括結膜撕裂傷縫合、眼窩內壁骨折重建，術後恢復狀況良好，腫脹部位也漸漸消腫，預計1-2周後安排出院。院方表示，潘小姐健保以外的醫療費用將全額補助。

▲屏東高樹鄉超商女店員遭挖眼。（圖／翻攝爆料公社）

29歲的潘姓女店員因提醒楊姓男子戴好口罩，竟遭對方徒手挖眼，造成顱骨、鼻樑骨折骨裂，雙眼也受重創，救護人員緊急送往高雄長庚救治。

▲潘姓女店員當日接受眼角膜撕裂縫合手術。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對潘女傷勢，院方第一時間整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等團隊進行照護治療，事發當日即收治入院並進行第一次手術，並針對眼部結膜撕裂傷部份，立即由眼科醫師進行縫合手術，手術順利，至今無視網膜剝離的併發症，後續仍需密切追蹤

高雄長庚2日再替潘女進行第二次手術，由耳鼻喉科及整形外科團隊組成醫療團隊，就眼窩內壁骨折重建，為避免外開手術傷痕留疤並縮短術後恢復時間，醫療團隊採取經鼻內視鏡微創手術治療，過程相當順利，術後並以人工骨(Medpor)將眼球周邊結構做成功復位，未來將持續追蹤功能恢復的情形。

▲潘女二次手術前曾露面受訪。（圖／莊全成提供）

高雄長庚醫療團隊5日表示，因為病人目前尚在急性壓力創傷階段，接下來一週會幫潘小姐進行精神評估治療、心理諮商及用藥控制等，預計1-2週後可安排出院，建議持續門診追蹤。

院方指出，潘小姐目前已逐漸恢復元氣，在病房也都跟醫護人員互動良好，潘小姐和其家屬感謝社會各界和媒體朋友的關心，對於高雄長庚醫院的全力協助，更是表達感激之意。高雄長庚醫院也表示，會持續對潘小姐提供最專業完整的醫療服務，所有的自費醫療費用也會全額補助，請大家一起祝福潘小姐，早日恢復健康。

▲院方表示，潘女術後恢復狀況良好，預計1-2週後出院。（圖／莊全成提供）

【更多新聞】

被挖眼女店員最新狀況！縫合結膜重建眼窩 院方：目前無併發症

快訊／高雄2車擦撞5人傷！賓士慘撞電線桿變廢鐵 殘骸噴一地

襪子險害命！高雄女下階梯滑倒「尾椎骨折」 醫1招阻疼痛

超商女店員遭挖眼毀容！2次進出開刀房 最新手術狀況曝光

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者 違《醫療法》下場曝