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社會 社會焦點 保障人權

2年25人溺斃！　李眉蓁質疑「愛河變鬼河」反被網酸爆

▲▼愛河一周內傳出3起溺水意外。（圖／記者洪靖宜攝）

▲愛河溺水事件頻傳。（圖／記者洪靖宜攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市愛河2年內發生25起溺斃事件，今年8、9月間更發生多達7死。國民黨議員李眉蓁質詢高雄觀光局長周玲妏時表示，這樣子會讓人對愛河心生恐懼，「當愛河變成自殺河時，當這樣子我們花再多經費，觀光也都做不起來。」因此她建議政府應建立智慧防治自殺機制，像是加裝監視器、加強巡邏和設欄杆。

李眉蓁6日在質詢高雄觀光局長周玲妏時指出，去年到今年8月總共有21人溺斃，今年光9月就有4起溺斃事件，這樣「愛河變鬼河、自殺河」，要如何發展觀光。她接著表示眾人對高雄愛河的期待，一直是想把它變得像是在法國優美河畔旁喝咖啡一般的觀光景點，而且愛河爭取的經費高達7800萬，是高雄景點建設和營運管理經費項目中最高的一項，足以顯示高雄市政府對愛河的重視，但若不想辦法解決自殺和溺斃的問題，「這些錢可能就白花了」。

因此李眉蓁建議市府要建立「智慧防治自殺機制」，其實就是加裝監視器、加強巡邏和設欄杆，希望藉此減少相關事件。周玲妏對此回應，市府現在已規劃愛河全線設置監視器，加強保全人員訓練，並研擬在愛河周遭增加短期的水上救生員，萬一有民眾落水，就可以在救援時效上大幅改善。

質詢內容顯示李眉蓁議員的建議其實高市政府已在進行規劃，顯示雙方看法相近，並都認為必須採取措施防範層出不窮的自殺和溺斃事件；然而這段質詢內容被磚貼到臉書粉專「Wecare高雄」後，卻引發一番熱議，網友紛紛留言，「議會怎麼沒防無腦機制」、「她怎麼過一年多了還沒裝防呆裝置」、「無厘頭的質詢」、「論文為何沒防抄襲機制」？

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