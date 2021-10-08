捏耳鼻高速晃腦35次！看護疑虐老人辯伸展運動　網怒：翠佩轟蕊

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區一家安養機構遭爆料，外籍照護人員捏著老人家的雙耳、掐鼻子，高速搖晃頭部上下左右把玩，像是把老人家當成玩具，還拍成抖音影片放上網路。這部影片被po上網後，有網友氣得說：「很想一個翠佩給她轟蕊！！！」該機構則喊冤，表示照護人員常會幫阿嬤做伸展運動，當天發現影片後也請員工立即下架，事後家屬也能諒解。

▲高雄看護疑似虐待阿嬤，高速轉頭晃腦、捏鼻子。（圖／翻攝自爆料公社）

有網友在臉書「爆料公社」放上一段1分36秒影片，標題寫著「救救那些年長者」，影片中有2位穿著機構制服的年輕外籍女照護員，其中一人似乎是以自拍模式拿著手機，另一名女員工則開始拉著阿嬤的耳朵，快速地轉動脖子，接著又狂晃腦袋至少35下後仰頭大笑。

▲高雄看護不停晃阿嬤的腦袋。（圖／翻攝自爆料公社）



休息一會後，接著，一名女員工又繼續拉著阿嬤的耳朵左右搖頭，另一名女員工則開始捏阿嬤的鼻子，阿嬤看似有點不願意，撥開女員工的手要制止她。

影片被po上網後，有網友氣得留言：「太可惡 怎麼可以這樣對待老人！ 「人家是長輩」、很想一個翠佩給她轟蕊！！！」、「有夠可惡」、「這行為太可惡了」。

▲員工仰頭大笑，阿嬤看似不願意，不停撥手推開女員工。（圖／翻攝自爆料公社）

《東森新媒體ETtoday》上午致電該養護之家，機構主任表示，當天發現員工錄影片後，立刻請她下架，並告誡員工不能在網路上放這種影片，事後也做在職教育訓練。

機構主任表示，這些照護人員已經在機構工作一段時間，阿嬤因為失智，來機構1、2年，照護人員常常會這樣逗阿嬤開心，幫她做運動、轉頭、拉手腳，事後檢查阿嬤的身體，也沒有任何外傷。

「影像看起來再欺負老人，但並不是！」機構主任強調，阿嬤是失智症患者，情緒較不穩定，而當天是6日早上，可能前天沒什麼睡，表情看起來不是很高興，但阿嬤平常不是這樣，事後也有向家屬報告，家屬也能諒解。

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