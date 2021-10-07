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開5倍券送高雄券！百貨加碼「最高5千變1萬」　漢來美食滿千送千

▲高雄在地知名餐飲業者漢來美食6日前往高雄銀行領取高雄券，現場仔細點收。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄在地知名餐飲業者漢來美食6日前往高雄銀行領取高雄券，現場仔細點收。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府配合中央振興5倍券，針對受疫情影響業績下滑較嚴重的百貨、旅宿及餐飲業者，加碼推出「高雄開就賺」活動。百貨業者肯定高雄券讓消費者把5000元振興券都留在高雄開，消費者也馬上賺到1000元高雄券，不少業者也紛推出加碼高雄券促銷方案，搶賺振興券龐大商機。

高雄市政府規劃高雄券對接，方案內容是當日在百貨全館累積消費滿5000元，即可兌換高雄券1000元；旅宿業消費滿1000元兌換200元高雄券；餐飲業門檻最低，消費滿500元可兌換100元高雄券，活動推出已在10月5日開始讓業者領回高雄券。

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▲漢神百貨兩館推出高雄券消費滿200元限量贈送乾洗手活動。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲漢神百貨兩館推出高雄券消費滿200元限量贈送乾洗手活動。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢神巨蛋行銷協理袁永慧表示，肯定高雄券鼓勵客人在百貨專櫃一次性購足5000元，已聽到不少消費者原打算到外地消費，聽到有高雄券就改變心意，表示要用振興券換到的一千元高雄券來買按摩椅、iPhone手機，「把消費留在高雄，對業者是莫大鼓勵！」

「5倍變7倍！」大立百貨周年慶6日起跑，即日起至26日，持紙本振興券消費，當日累計滿5000元加送1000元電子抵用券，再送高雄券1000元；數位振興券部分，於周年慶活動期間，持數位綁定標章QRcode，當日於大立兩館消費滿5000元以上，即可憑發票兌換in89豪華影城電影票1張(價值340元，加碼7%回饋)，限量500份。

新光三越高雄三多店則在週年慶活動期間推出全館消費累計滿5000元送電子贈品禮券500元回饋無上限外，搭配實體振興五倍券單筆消費滿5000元再送2500元抵用金（內含500元給力金+2,000元樂FUN金），消費累計滿5000元再兌換1000元高雄券，還有指定品牌同慶加碼抵用金1000元，讓5000元直接變1萬元。

▲夢時代推出1,000元高雄券可兌換限量1,200元電子優惠券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夢時代周年慶7日開跑。（圖／記者許宥孺翻攝）

今（7）日開始舉辦周年慶的夢時代，除配合指定消費累積滿 5000元即可獲得1000元高雄券方案；另推1000元高雄券，可再換購 1200 元優惠券（含1100元電子特別券及100元滿仟抵佰電子優惠券）限量2萬5000 份。義大購物廣場則推當日全額使用高雄券1000元，加碼再贈限量義大遊樂世界星光票乙張。

▲夢時代推出1,000元高雄券可兌換限量1,200元電子優惠券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夢時代推出1000元高雄券可兌換限量1,200元電子優惠券。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢來美食副總吳若寧表示，感謝高市府加碼規劃高雄券優惠，讓餐飲使用消費500元換取100元回饋，全台41家餐廳全品牌推「五倍券滿千送千，加倍奉還」加碼方案，民眾持紙本五倍券到旗下品牌餐廳消費滿1000元，即加贈漢來美食1000元餐飲券，絕對要讓消費者有感，樂觀預估帶動今年第四季業績成長一至兩成。

高雄市政府經發局局長廖泰翔表示，為振興本市店家，市府編列5億元舉辦高雄券活動，百貨及餐飲等業者領取高雄券數量是以營業額及有無搭配活動等因素來核給數量，市府與業者已成立溝通平台，會密切聯繫依高雄券發出狀況即時滾動式調整增加。

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