蔡英文國慶演說承諾護主權　柯文哲「保台沒錯」：兩岸關係看著辦

▲台北市政府國慶升旗典禮。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文今年國慶演講以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，重申台灣充實自我防衛決心與維持區域和平穩定立場，強調不會冒進，但對主權也不會退讓。針對蔡英文國慶演講內容及兩岸關係是否有變好？台北市長柯文哲表示，保衛台灣一定沒有錯，但現在兩岸關係「就看著辦」，隨著國際局勢調整即可。

民國110年雙十國慶日登場，台北市長柯文哲一早出席台北市政府前廣場的升旗典禮，會後接受媒體訪問時，被問到等等要去總統府升旗，座位被安排在高雄市長陳其邁旁邊，是否會與對方聊市政？柯文哲回應，「我不曉得聊什麼，所謂聊天就是沒有特定對象才叫聊天，我這個人跟誰都可以聊。」

關於蔡英文國慶演說稱保衛台灣主權與國土，如何看待兩岸關係是否有變好？柯文哲先是大笑幾聲，接著表示，「保衛台灣一定沒有錯，這個沒有錯。至於兩岸關係⋯我不曉得現在⋯不過是這樣啦！就看著辦，隨著國際局勢再調整就好了。」

至於等等對蔡英文談話有何期待？柯文哲稱，自己腦袋閃過很多話，並且檢查是否會失言，但閃過去後發現這些不要講。

另外，針對怎麼看待中國國家主席習近平稱台灣問題是內政，不容許國外勢力介入？柯文哲笑答，「我都忍住，不要問我。」

▼台北市長柯文哲舉辦台北市國慶升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）