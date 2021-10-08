社會局要查了！看護「捏耳鼻晃腦」疑虐老人　違規最高罰15萬

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區一家安養機構遭爆料，外籍照護人員捏著老人家的雙耳、掐鼻子，高速搖晃頭部上下左右把玩，像是把老人家當成玩具，還拍成抖音影片放上網路。這部影片被po上網後，有網友氣得說：「很想一個翠佩給她轟蕊！」社會局表示，將會派員到機構調查，若有違法情事，可處最高15萬元罰鍰。

▲高雄看護疑似虐待阿嬤，高速轉頭晃腦、捏耳朵、掐鼻子。（圖／翻攝自爆料公社）

▲高雄市社會局副局長葉玉如(左)。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局副局長葉玉如表示，從畫面上來看，動作確實對老人家不太妥，機構說明則稱，「因老人家不開心，所以機構人員才想逗老人家」，不過實際狀況、對長者照護情形，以及家屬的看法等，社會局將派員到機構調查，若違反《老人福利法》第51條，有虐待或不當照護情事，依法可處新台幣3萬元以上15萬元以下，並公告機構名稱。

而據影片可看出，阿嬤其實有做出撥開女員工手的動作，對此，葉玉如表示，這樣的動作，可以看出長輩其實是不舒服的，照樣的照護方式確實不妥，但這家安養機構過去未有違規紀錄。

▲高雄看護疑似虐待阿嬤還仰頭大笑，阿嬤出手制止。（圖／翻攝自爆料公社）

有網友在臉書「爆料公社」放上一段1分36秒影片，標題寫著「救救那些年長者」，影片中有2位穿著機構制服的年輕外籍女照護員，其中一人似乎是以自拍模式拿著手機，另一名女員工則開始拉著阿嬤的耳朵，快速地轉動脖子，接著又狂晃腦袋至少35下後仰頭大笑。

休息一會後，接著，一名女員工又繼續拉著阿嬤的耳朵左右搖頭，另一名女員工則開始捏阿嬤的鼻子，阿嬤看似有點不願意，撥開女員工的手要制止她。

▲高雄看護疑似虐待阿嬤，機構辯稱是「逗阿嬤開心」。（圖／翻攝自爆料公社）

影片被po上網後，有網友氣得留言：「太可惡 怎麼可以這樣對待老人！ 「人家是長輩」、很想一個翠佩給她轟蕊！！！」、「有夠可惡」、「這行為太可惡了」。

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