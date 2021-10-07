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拿200換400！天天抽iPhone13　高雄商圈「夜市券」47處發放時間曝

▲「高雄開就賺-商圈夜市振興活動」啟動記者會，主持人說明商圈夜市券加倍換兌換攻略。（圖／高雄市政府）

▲「高雄開就賺-商圈夜市振興活動」啟動記者會，主持人說明商圈夜市券加倍換兌換攻略。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

疫情影響商圈及夜市收入，高雄市政府推出「200元振興五倍券換400元夜市券」活動，因應雙十連假商機，經發局將於8日在全市47處商圈、夜市攤集區發放，夜市券每張面額50元，呼籲遊客來高雄夜市「加倍買、好好買、快快買」。

▲民眾可拿200元紙本振興券兌換商圈夜市券400元。（圖／高雄市政府）

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▲民眾可拿200元紙本振興券兌換商圈夜市券400元。（圖／高雄市政府）

「不怕大家做比較，高雄振興券絕對是最有誠意！」經發局長廖泰翔表示，推出高雄券的目的就是希望全國各地民眾「開振興券賺高雄券」，但商圈夜市券賺更多，拿200元振興券可以直接換到400元商圈夜市券，兌換時同步拿到可抽獎的序號，禮物包括每月抽出特斯拉及每天抽iPhone13。

三鳳中街管委會理事長伍進昌表示，COVID-19疫情對商圈生意衝擊很大，相信商圈夜市券會帶給大家很大幫助，也期盼商機持續，除雙十國慶，期盼經發局在後續跨年及農曆過年都能加碼。

合夜市主委莊其章也表示感謝市府舉辦「高雄開就賺」振興活動，讓民眾拿200元紙本振興券換到400元商圈夜市券，他也當場推銷搶客，歡迎明晚六合夜市首場舉辦，大家帶振興券來逛，幫助攤商振興受衝擊已久的夜市生意。

▲高雄市政府經發局長廖泰翔。（圖／高雄市政府）

▲高雄市政府經發局長廖泰翔。（圖／高雄市政府）

廖泰翔說，振興五倍券8日開始領取，歡迎大家第一時間來到高雄，把200元變成400元，不僅金額翻倍，而且商圈夜市券面額是50元，相信大家都能使用享受到高雄銅板美食。

經發局表示，「200元振興券換400元高雄商圈夜市券」聯合兌換發送活動，將搭配全市47處合作商圈夜市營業時間進行發放，首發日是10月8日(星期五)，不僅在雙十連假期間持續發放工作，連假後也會視商圈夜市需求持續辦理現場兌換活動，不過高雄商圈夜市券數量有限，民眾要搶振興雙倍好康一定要把握這難得的機會。

▲▼來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

經發局提醒，商圈夜市券除享「200換400」加倍換，民眾還可以拿到一張「商圈夜市券兌換碼」，上「高雄開就賺」官網登錄可獲兩組抽獎序號，可參加日日抽iPhone13、周周抽光陽電動機車及月月抽特斯拉和PS5機會。

▼高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

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