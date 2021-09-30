不在籍投票最快2023年上路　中選會估200萬人符合申請資格

記者陳家祥／台北報導

行政院會30日通過全國性公民投票不在籍投票法草案，開放民眾可以事先申請境內異地跨縣市「移轉投票」，最快將在2023年上路。中選會主委李進勇評估，未來草案通過後，評估約有190到200萬人符合申請資格可採行異地投票。

李進勇表示，根據主計總處的人口、住宅普查的資料，在異地工作的人口大概有130萬到140萬，異地求學約30幾萬，加起來180多萬。因此估計，未來推動不在籍投票後，符合資格的申請者約在190到200萬人之間。

至於為何趕不上今年底的四大公投？李進勇指出，行政院會通過後要送立法院審議，審議過程要多久也很難拿捏得準，順利完成立法程序後，選務機關還有準備工作，包括相關辦法的擬定、表格製作、人員訓練、系統建置等，粗估需要半年。

此外，還要有讓民眾申請的時間，按照草案規定申請截止到投票日，至少要有60天間隔，整個算起來，到今年12月的公投只剩下70多天時間，時間上是來不及。

李進勇補充，草案規定申請截止到投票日需有60天間隔，是要根據申請人數對選務做適當調整。特別是工作人員，法定要有一半的公教人員，草案也針對這點希望可以放寬，能視實際的量坐調整。

但李進勇說，國人期待很殷切，希望這案子到立院後，能盡速完成審議，希望在2023年第二次的修法後，全國性的公民投票來得及。

至於申請的審議過程相關條件，李進勇說，會採取最寬鬆認定，資格也沒有限制，只要你是有公民投票權的人，都可以按照法案規定來申請。

▲中選會主委李進勇30日出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

