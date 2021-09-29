行政院會明討論公投開放不在籍投票　「境內跨縣市」移轉優先

記者陳家祥／台北報導

考量民眾因工作或就學等不便返鄉投票，行政院會30日擬拍板通過中選會擬具的「全國性公民投票不在籍投票法」草案，預計將會開放境內異地跨縣市「移轉投票」，但須事先提出申請。

中選會表示，本次修法為實踐公民投票法第25條有關「全國性公民投票得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之」的規定。

有鑑於投票權人因工作、就學等因素，不克返回戶籍地投票，或因返回戶籍地投票須花費大量時間、金錢等而影響投票意願，為便利投票權人行使其投票參政權利，因此擬具本草案。

此次草案修正的重點包括：採行「移轉投票」方式實施不在籍投票，由投票權人親自在投票日前往移轉投票地投票所投票，藉此有效維護投票秘密及投票結果公平性。

不在籍投票申請、查核與名冊需公開閱覽及更正，且中選會應建置電子系統，提供投票權人申請不在籍投票，且需編造移轉投票投票權人之人數統計、公報、投票通知單，以及移轉投票投票權人投票資格、投票所地點之查詢方式。

官員表示，中選會將草案提報審查時，只朝開放境內移轉投票設計，人在國外採通訊方式投票、網路與郵寄的通訊投票，恐有舞弊、資安等風險，因此修法採循序漸進方式，先行辦理共識較多的移轉投票。