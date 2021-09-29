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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

六都市長比其他縣市長多10倍　10種公職選舉保證金額一次看

▲▼中國民國第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票，新店安坑國小投票所前民眾排隊投票狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲根據中選會公告的選舉保證金，直轄市市長為200萬，足足比其他縣市長多10倍。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

2022年直轄市長及縣市長選舉將於明年底登場，中選會主委李進勇29日表示，保證金制度不宜輕言廢除，應該就個別公職來做檢討。根據中選會公告的選舉保證金制度，直轄市市長選舉為200萬，縣市長選舉則僅需20萬，六都市長足足比其他縣市長多10倍。

立法院內政委員會29日審查「行政院函送中選會委員提名名單」，李進勇、陳朝建分別以中選會主委、副主委被提名人的身份出席，另外還有中選會委員被提名人許惠峰、陳恩民、王韻茹、許雅芬等4人列席備詢。

時代力量立委邱顯智質詢時表示，選舉保證金涉及到核心的問題，沒有辦法繳保證金的人可不可以參選，基本權保障到底要怎麼落實，有的國家根本就沒有保證金，有的國家則是在被宣告違憲後，保證金制度要不是沒有就是很低，詢選舉保證金應該要維持並提高、維持但降低或者廢除。

李進勇回覆，他認為保證金制度不宜輕言廢除，因為各種公職的選舉保證金不一，所以都可以檢討，但是並不是全部降低或全部提高，應該就個別公職來做檢討。

陳朝建則說，這個要看整體的配套措施，保證金制度已經明定在法律裡，「所以如果沒有修法，當然沒有調高或降低的問題」，不過有些事需要再經過公聽會的討論，以及委員會的審議才能決定。

依據中選會2015年公告的選舉保證金，總統、副總統為1500萬；區域立法委員為20萬；不分區立法委員為20萬；直轄市市長選舉為200萬；縣市長選舉為20萬；鄉鎮市長、直轄市山地原住民區長為12萬；村里長選舉為5萬；直轄市議員為20萬；縣市議員為12萬；鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區民代表則為5萬。

此外，歸還保證的門檻分別為總統、副總統5%；區域立法委員10%；不分區立法委員為當選；直轄市市長選舉、縣市長選舉、鄉鎮市長、直轄市山地原住民區長、村里長選舉皆為10%；直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區民代表則為選民人數與議員數之商的10%。

事實上，選舉保證金又稱選舉按金，是部分國家選舉的要求，法例規定候選人必須在登記參選時繳交保證金，以示嚴肅對待選舉，若得票數未達標，保證金將被沒收。不少國家都設有類似的保證金規則，而且保證金的高低通常會隨著候選職位的高低而有所不同。

選舉保證金的制度，是為了避免太多不是認真想要競選的人報名參選，造成選務上的困擾、甚至達到干擾選情的目的。一般來說，保證金都會在選舉之後退還給實際得票比例超過預設下限的候選人。

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