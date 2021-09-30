五倍券「紙本+數位」已逾1300萬人　5900萬人次登入加碼券

記者蘇晏男／台北報導

振興五倍券紙本與數位綁定持續進行。行政院發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌在行政院會上的裁示，指出5倍券自9月22開放以來，數位綁定加上申請紙本等，突破1300萬人；而各部會推出的加碼券反應熱烈，總登入人次高達5900萬人次。

蘇貞昌說，各地方政府、百貨公司、餐飲業、通路商、網路業者等也都看好此波商機，紛紛宣布多項搭配五倍券加碼措施，大家都來共襄盛舉；下週五國慶連假前，已經完成數位綁定、數位券、申請紙本者，就可以開始領用，去年各部會有相關經驗，請大家在去年基礎上一起做好準，讓備受國人期待，有助帶動內需消費的政策能夠發會做大效果。

▲五倍券紙本樣張。（資料照／行政院提供）

蘇貞昌也表示，行政團隊一職以來如履薄冰謹慎應對疫情，加上國人信任政府，遵守防疫規範，中央地方合作團結抗疫，今天台灣才可以比其他國家穩定控制疫情，受到國際肯定，這是對行政團隊跟國人很大的鼓勵跟肯定。

對於目前國內經濟，蘇貞昌指出，我們的經濟持續朝更好方向發展，出口14連紅、外銷訂單連18紅，批發業創下連10紅，受創最嚴重的內需產業隨疫情管制逐步鬆綁，人潮回流，消費力回溫，8月零售業營業額較7月增加，餐飲業也已增加近3成。

針對前天施政報告，蘇貞昌坦言，在喧囂中完成，「我很遺憾」，未能在國會殿堂上向國人報告這段時間以來，政府為人民做了些什麼；但完整施政報告全文已送至立法院跟刊登在行政院官網上。