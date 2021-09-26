24歲男打AZ引發心肌炎　一度休克進加護！連打5天強心針救命

記者白珈陽／台中報導

台中市出現罕見接種AZ疫苗卻發生心肌炎副作用案例，台中榮民總醫院副院長傅雲慶表示，日前1名24歲男患者，打了疫苗隔天就出現發燒、胸悶，後來還引起心臟衰竭，收縮率僅剩30、為正常值60的一半，甚至低血壓有休克症狀，一度病危住進加護病房，所幸施打5天強心針後逐漸復原，已在中秋節出院。

▲台中1名男子施打AZ疫苗後出現心肌炎副作用。（示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

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傅雲慶表示，該名案例為24歲男性，9月9日接種AZ疫苗，隔天就出現發燒、嘔吐、胸悶等症狀，9月12日至他院住院後，檢查出心肌酵素高，代表有發炎現象，且血壓偏低、只有80初頭，有休克症狀；9月14日患者轉院至台中榮總治療，到院時發現心臟收縮率變差，只剩30%，趕緊送往加護病房並施以強心劑，症狀才穩定下來。

傅雲慶指出，經查，9月17日確認患者有心肌炎，因治療情況已有好轉，同日轉至普通病房進行一般性治療，至9月23日中秋節心臟收縮率上升至46%，順利出院。

他說，目前施打新冠疫苗所引起心肌炎等副作用的比例不高，一般發生機率約為百萬分之12，而BNT造成心肌炎的機率相對較高，根據國外經驗，年輕男性發生率約為萬分之一，不過本案例卻是打AZ疫苗引起，的確相當罕見。

傅雲慶表示，發生心肌炎的情況可分為2種，其一為病毒所引起的心肌炎，致死率達3分之1至4分之1；再來就是疫苗引起，此種心肌炎是因接種疫苗而引發的免疫反應，並無真正的病毒在心肌裡面，因此癒後狀況會比病毒性來的好，通常撐過一個禮拜就會慢慢恢復。

他呼籲，民眾在接種疫苗後若出現以下5大症狀，就有可能罹患心肌炎，請盡快到醫院就診。1：胸悶、胸痛；2：心悸；3：呼吸困難、急促；4：運動耐受不良（體力變差、容易喘）；5：暈厥、暈倒。醫院診斷民眾是否患有心肌炎，會做心電圖、抽血等檢查，必要時將會進行心臟超音波。

衛生局表示，案為24歲男性，於9月9日接種第1劑AZ疫苗，接種2日後有發燒、噁心、心搏過速、急診就醫，診斷疑似心肌炎，經診治後症狀已改善，9月19日辦理出院，9月24日經衛生所致電關懷表示症狀已痊癒，並告知受害救濟相關事宜。

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