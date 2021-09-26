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24歲男打AZ引發心肌炎　一度休克進加護！連打5天強心針救命

記者白珈陽／台中報導

台中市出現罕見接種AZ疫苗卻發生心肌炎副作用案例，台中榮民總醫院副院長傅雲慶表示，日前1名24歲男患者，打了疫苗隔天就出現發燒、胸悶，後來還引起心臟衰竭，收縮率僅剩30、為正常值60的一半，甚至低血壓有休克症狀，一度病危住進加護病房，所幸施打5天強心針後逐漸復原，已在中秋節出院。

▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲台中1名男子施打AZ疫苗後出現心肌炎副作用。（示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

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傅雲慶表示，該名案例為24歲男性，9月9日接種AZ疫苗，隔天就出現發燒、嘔吐、胸悶等症狀，9月12日至他院住院後，檢查出心肌酵素高，代表有發炎現象，且血壓偏低、只有80初頭，有休克症狀；9月14日患者轉院至台中榮總治療，到院時發現心臟收縮率變差，只剩30%，趕緊送往加護病房並施以強心劑，症狀才穩定下來。

傅雲慶指出，經查，9月17日確認患者有心肌炎，因治療情況已有好轉，同日轉至普通病房進行一般性治療，至9月23日中秋節心臟收縮率上升至46%，順利出院。

他說，目前施打新冠疫苗所引起心肌炎等副作用的比例不高，一般發生機率約為百萬分之12，而BNT造成心肌炎的機率相對較高，根據國外經驗，年輕男性發生率約為萬分之一，不過本案例卻是打AZ疫苗引起，的確相當罕見。

傅雲慶表示，發生心肌炎的情況可分為2種，其一為病毒所引起的心肌炎，致死率達3分之1至4分之1；再來就是疫苗引起，此種心肌炎是因接種疫苗而引發的免疫反應，並無真正的病毒在心肌裡面，因此癒後狀況會比病毒性來的好，通常撐過一個禮拜就會慢慢恢復。

他呼籲，民眾在接種疫苗後若出現以下5大症狀，就有可能罹患心肌炎，請盡快到醫院就診。1：胸悶、胸痛；2：心悸；3：呼吸困難、急促；4：運動耐受不良（體力變差、容易喘）；5：暈厥、暈倒。醫院診斷民眾是否患有心肌炎，會做心電圖、抽血等檢查，必要時將會進行心臟超音波。

衛生局表示，案為24歲男性，於9月9日接種第1劑AZ疫苗，接種2日後有發燒、噁心、心搏過速、急診就醫，診斷疑似心肌炎，經診治後症狀已改善，9月19日辦理出院，9月24日經衛生所致電關懷表示症狀已痊癒，並告知受害救濟相關事宜。

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