張亞中支持者崩潰喊「退黨」！江啟臣：張上午有傳訊息給我

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，而國民黨主席江啟臣昨（25日）連任失利後，今（26日）上午仍繼續替藍營奮戰，前往沙鹿市場，出席罷免陳柏惟的街頭宣講活動。江啟臣表示，因為自己也是台中人，此次刪Ｑ行動是公民團體發起的活動，民代是否適任，應由人民決定，「我只是一個志工，我相信台中人會做出對台中人最有智慧的決定」。此外，面對張亞中的支持者表示要退黨，江啟臣則透露，「今天上午張亞中有傳訊息給我，這時候對黨來講，最重要就是團結」。

▲江啟臣連任國民黨主席失敗後，今上午出席公開行程受訪。（圖／記者李忠憲攝，下同）

國民黨主席選舉昨投票落幕，朱立倫最終以8萬5164票、45.78%的得票率當選。江啟臣連任失利後，今出席活動時表示，「重點不是在哪第一名，重點是國民黨要第一名，黨內選舉已結束，目前就是拋棄競爭、保留團結，任務還很多，民眾對我們期待很高，國民黨不會讓大家失望，我們會團結一起戰鬥」。

被問到此次朱立倫得票率並沒有過半，該如何得到支持者認同，江啟臣說「朱主席會盡全力團結整個黨，在最短時間內整合各方戰力，以達成接下來要完成的目標，不管是年底公投或是明年2022、2024選舉，我想我們來共同支持他，讓國民黨面對接下來一關關的難關」。

此外，面對張亞中的支持者表示要退黨，江啟臣表示，「張亞中早上有傳訊息給我，我也會請他出來講講話，這時候對黨來講最重要就是團結，讓選民不要失望、讓黨員對我們有更高期待，黨和諧、團結需要大家努力，未來要做的事情還很多，不如把精力省下，那個就是拉下民進黨讓國民黨重返執政」。

▲孫文學校總校長張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

張亞中在此次舉選獲得6萬632票，面對外界對於票數有不同解讀，江啟臣則說「結果解讀上，不用太單方面，我覺得有多元意義探討，無論從黨員組成結構，包括路線主張、未來發展，更重要是凸顯國民黨面對民進黨鴨霸狀態底下，黨員、民眾都有不同面向意義，如果沒有具體行動或者改變、改革，可能還是沒辦法滿足民眾期待，相信選舉過後，要做的事情更多，因此我才呼籲沒時間等待蹉跎，選舉留在過去，面對未來要做的事情才是重要的事。」

至於選後下一步該怎麼走，江啟臣表示「接下來會跟人民站在一起，回到基層，我本身是立法委員，還有很多事情要做，已經歷過競選時間，會稍微沉澱一下，而選民交付給我們的期待，會積極努力」。另外，江啟臣說，朱立倫近期有約他見面，會將想法告訴對方，而朱立倫若有需要，他也將把原本自己連任後、預計提出的國民黨2.0版工作等具體想法一併告訴對方。