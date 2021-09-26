敗選隔天現身「刪Ｑ」開講　江啟臣力挺顏寬恒重返立院

▲江啟臣出席罷免陳柏惟活動。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

「罷免陳柏惟街頭宣講」活動26日在沙鹿區進行，國民黨主席江啟臣等人親自到場力挺哥們、前立委顏寬恒重返立法院。江表示，民意代表（指陳）反對政府買國際疫苗，主張進口含萊劑豬。陳有沒有想過，民眾投票選他到國會，要幫大家主張這些事嗎？難道這是民眾期待的民意代表嗎？大家如果不站來主張，最後將連說話權利都沒有。

刪Ｑ總部今天上午在沙鹿區觀音亭前舉行「罷免陳柏維街頭宣講」活動，連任失敗的國民黨主席江啟臣親自到場，另包括立委林奕華、台北市議員張斯綱、前高雄市新聞局長鄭照新及前立委顏寬恒等人。一行人也在觀音亭及保安宮上香祭拜，希望罷免成功，讓哥們顏寬恒重返立院。

▲江啟臣與立委林奕華、北市議員張斯綱、黃士修等人都到場聲援。（圖／記者李忠憲攝）

江啟臣表示，選舉罷免本來就是公民權利，公投也是，台灣要民主，讓人民作主是天經地義。曾幾何時，民主進步黨打著民主卻是假民主，不適任的民代，今年初在桃園和高雄都有罷免行動，不管成功失敗，都是公民權力的行使，全面支持。

他說，國民黨充分尊重人民意見，做為在野黨，最重要使命是為人民發聲，和人民站在一起，希望人民過好日子，靠自己是不夠的，如果靠自己選出的民意代表，在國會每天跟大家作對，你要的他都反對，你不要的他都贊成，還要繼續讓他代表人民在國會嗎？

江啟臣說，過去一年，民進黨籍立委在立院擋了多少人民想要的案子，贊成多少人民反對的案子，這是民怨沸騰的原因，透過公投或罷免，就是要表達心中想法，決定自己的未來，包括自己要吃什麼豬肉和食品，他拜託鄉親站出來主張自己想要什麼民代，他說大家再不出來主張，到最後連說話的權利都沒有，連下一次投票的機會都沒有，當政府遂行一黨獨大，獨裁專制時，還要縱容民代不幫講話和爭取嗎？

▲▼顏寬恒與江啟臣等人上香祈福，也呼籲在地鄉親站出來行使神聖的一票。（圖／記者李忠憲攝）

顏寬恒表示，主席與所有來賓都是台中人，他們以台中人意志傳達，希望透過我們這樣的宣講，來告訴海線鄉親10月23日這一場罷免活動必須要我們台中人自覺，必須要海線、屯區、沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰所有的鄉親站出來。

他表示，對一個說謊成性、拒絕購買國際疫苗、只會把責任推給中國、只會做民進黨附隨組織、站在人民對立面的立委，不會顧民生、不會爭取疫苗、不會爭取紓困及不會幫地方發展經濟，完全只會打嘴砲，檢討民眾、不檢討自己。

顏寬恒說，希望大家踴躍出席，這場神聖的罷免投票，海線屯區一輩子只有一次這樣機會，希望在地所有人一起來投入。他也試問，其他在別的縣市別的選區聲援陳柏惟的立委和其他人，請問你的選區紓困做好了嗎?疫苗打滿了嗎?萊豬禁止了嗎?為人民謀取福利了嗎?希望所有志工團隊，喚起海線屯區鄉親的覺醒，對不適任的民代做出神聖民主權利的展現。

【更多新聞】

►4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」 處女膜多處陳舊裂傷

►女高中生尊師合照 樓梯間遭喇舌狂摸下體：不要反抗用心感覺

►姊夫全裸逼小姨子「吞吐」被拒 找老婆當面上演活春宮給她看