剪GG虐童！惡保母1理由限制住居　半年前租屋「警察竟是她房東」



記者李忠憲／彰化報導

彰化無照邱姓保母與黃姓同居男友今年6月涉嫌夾傷一名4歲男童下體，且燙傷男童腳掌，讓男童母親氣憤提告，隨後另有2名母親也出面控訴，邱女、黃男惡行。檢方漏夜偵訊後，全案今凌晨出現重大進展，黃男因否認虐童、說詞交代不清，遭法院裁定羈押禁見；至於偵訊一直喊肚子痛的邱女則因籌不出20萬交保金，被諭知限制住居。

▲邱姓無照保母與黃姓男友涉虐童案。（圖／民眾提供）

彰化地檢署指出，邱女（25歲）昨日到案就一直聲稱身體不適，起初承辦檢方以為邱女只是裝病，惟經醫院檢查後，確認是腹部發炎，再加上偵訊結束後已入夜，邱女坦承動手，檢方諭知20萬元交保，然而邱女因沒能籌出交保金，最後改以限制住居。

至於黃男（30歲）部分，被指控虐童且有參與剪壞4歲男童下體一案，他坦承有動手，但辯稱只是「不小心碰到」，其餘孩童的瘀青等傷勢則是「不小心碰、撞到」，否認施虐。檢方認為，黃男說詞交代不清，犯嫌重大，有逃亡及勾串證人之虞，今凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。

▲4歲男童下體、腳掌受傷。（圖／母親提供）

此外，據悉，目前除了溪湖派出所受理其中一起疑似虐童案外，包含社會處、雲林縣警局台西分局及北斗警分局北斗派出所在內的三個單位，也分別各轉報一起針對邱女及黃男的虐童案，換句話說，目前邱女與黃男已涉入四起虐童案件。雖然邱女已無保飭回，但並不代表她涉案情節輕，檢方應會視案情發展、訊問內容，另作其他強制處分。

據了解，今年3月邱女與擔任貨車司機的黃男一起到彰化溪湖鎮租屋，5月中旬因疫情爆發，有3名家長因為要上班，面對突然停課只能分別在網路上尋找保母，之後聯絡到無照的邱女，並將原本在幼兒園上課的小孩托給邱女照顧。邱女甚至表示對經濟不好的媽媽有「特別照顧」，打折只收友情價1萬5000元；有人願意照顧、價格便宜加上事出緊急，家長沒有多餘時間詳細調查保母背景，結果因此導致小孩受到虐待。

經查，邱女的房東竟是埔鹽地區的派出所員警。據了解，該名員警對於邱女的相關狀況並未詳細過問，也不清楚邱女是一名無照保母，當下以為只是單純的小家庭，便將房子租出去，而邱女每月都會準時匯給他租金。

▼孩童家長報警控告邱姓保母。（圖／記者唐詠絮翻攝）