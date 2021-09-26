　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撐住「郭婞淳接班人」黃宜甄　邱創煥文教基金會捐100萬獎學金

▲撐住「郭婞淳接班人」，邱創煥文教基金會捐100萬獎學金助16歲黃宜甄。（圖／記者游瓊華攝）

▲撐住「郭婞淳接班人」，邱創煥文教基金會捐100萬獎學金助16歲黃宜甄。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／彰化報導

來自彰化縣社頭的舉重女孩黃宜甄，曾在2020年及2021年全中運比賽中，以挺舉及抓舉總和創大會紀錄，更是中華奧運黃金計畫培訓選手，被喻為「郭婞淳接班人」。但黃宜甄家境僅靠老阿嬤代工及領取低收補助金維生。為了讓黃宜甄能無後顧之憂的訓練，財團法人邱創煥文教基金會拋磚引玉，代表捐款100萬元獎助金給黃宜甄。黃宜甄感動地說，謝謝基金會董事長邱佩琳給予滿滿溫暖，未來也會更努力練習，像郭婞淳為台灣爭光。

▲撐住「郭婞淳接班人」，邱創煥文教基金會捐100萬獎學金助16歲黃宜甄。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天清晨五點，天未全亮，基金會董事長邱佩琳就由台北南下彰化，就是為了給黃宜甄支持與鼓勵。

今天清晨五點，天未全亮，基金會董事長邱佩琳就由台北南下彰化，為了就是親手將100萬元獎助金頒給獲選110年度總統教育獎的舉重好手、成功高中體育班的黃宜甄。

▲撐住「郭婞淳接班人」，邱創煥文教基金會捐100萬獎學金助16歲黃宜甄。（圖／記者游瓊華攝）

邱佩琳提到，父親邱創煥出身彰化農家，幼時因家貧需分擔家計而放棄升學，沒有讀過初中、高中，僅有小學畢業，直至27歲才如願就讀初中，更透過勤學苦讀取得政大碩士學位，也擔任公職，為國家貢獻心力。

▲撐住「郭婞淳接班人」，邱創煥文教基金會捐100萬獎學金助16歲黃宜甄。（圖／記者游瓊華攝）

▲邱佩琳透露，偶然機會透過彰化縣長王惠美得知彰化的留鄉計畫，為了將運動好手留在彰化。

邱佩琳透露，偶然機會透過彰化縣長王惠美得知，彰化有個留鄉計畫，希望能透過這項計畫將體育好手留在彰化，也提到相當優秀卻家境貧困的黃宜甄，讓她決定以基金會名義捐助100萬元給黃宜甄，「去年父親往生，基金會原名弘揚社會道德文教基金會，現改名為邱創煥文教基金會，父親也一定很開心可以幫助彰化家鄉這麼多孩子！」

▲撐住「郭婞淳接班人」，邱創煥文教基金會捐100萬獎學金助16歲黃宜甄。（圖／記者游瓊華攝）

黃宜甄則說，早期訓練時沒有舉重台、也沒有場地，她只能把槓片、槓鈴搬到操場頂著大太陽練習，直到申請獎學金訓練場地才好轉，「這次很感謝邱佩琳董事長的支持及幫助，還提到有什麼需求都可以告訴她，真的讓人內心感到很溫暖，而她也要向舉重女神郭婞淳姐姐看齊，未來進軍2024巴黎奧運，為台灣爭光。

縣長王惠美表示，感謝推動社會體育有功人員及團體，長期在基層推動運動，將「要活就要動」的概念向下扎根，培育許多的運動選手，彰化縣的體育表現越來越好，今年全中運共獲得80面獎牌，為了留住本縣優秀運動人才，特別制定了績優運動選手留縣培訓精進計畫及奪金計畫，110年度預計發出共446萬5000元的獎金，今天也特別感謝邱創煥文教基金會捐助100萬獎助金給舉重新星黃宜甄。

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
發票中200！他一查「多800元獎金」　嗨喊：怎麼回事
台南重機過彎撞分隔島　男大生噴飛慘死
戶外可望脫口罩！　陳時中透露「鬆綁規劃」
24歲男打AZ心肌炎命危　指揮中心坦言：不是第1例
4天本土零確診穩了？　陳時中曝「中秋連假觀察期」
陳時中曝「降級規劃」！　放寬措施明公布
快訊／AZ第二劑9／29配送　施打對象公布！
快訊／流感疫苗週五開打！　接種規劃出爐
快訊／本土再「+0」！　今增8例境外移入
LIVE／第二劑AZ幾歲能打？　陳時中最新說明
網「6對比圖」糾《魷魚遊戲》抄襲！　日影銷量暴衝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中透露「口罩鬆綁規劃」　戶外、室外能保持社交距離優先解禁

苦等不到第二劑莫德納！陳時中：過兩天會配送108萬劑

24歲男打AZ後心肌炎！指揮中心曝「通報狀況」坦言：這不是第1例

台灣4天本土零確診！　陳時中曝「中秋連假觀察期」

降級口罩不鬆綁？　陳時中：放寬措施明天記者會一併公布

撐住「郭婞淳接班人」黃宜甄　邱創煥文教基金會捐100萬獎學金

AZ第二劑9／29起陸續配送　52歲以上符合「這條件」打得到

今增8例境外移入「6例是緬甸」　都是境外生！

陳時中戴特製「斯洛伐克口罩」謝贈16萬劑AZ　有效期曝光

週五開打！流感疫苗分2梯接種　632萬劑用完為止

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

大膽放挑逗音樂撩爆正妹主管！ 她心花怒放熱舞回敬秀性感美腿

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

陳時中透露「口罩鬆綁規劃」　戶外、室外能保持社交距離優先解禁

苦等不到第二劑莫德納！陳時中：過兩天會配送108萬劑

24歲男打AZ後心肌炎！指揮中心曝「通報狀況」坦言：這不是第1例

台灣4天本土零確診！　陳時中曝「中秋連假觀察期」

降級口罩不鬆綁？　陳時中：放寬措施明天記者會一併公布

撐住「郭婞淳接班人」黃宜甄　邱創煥文教基金會捐100萬獎學金

AZ第二劑9／29起陸續配送　52歲以上符合「這條件」打得到

今增8例境外移入「6例是緬甸」　都是境外生！

陳時中戴特製「斯洛伐克口罩」謝贈16萬劑AZ　有效期曝光

週五開打！流感疫苗分2梯接種　632萬劑用完為止

五倍券數位綁定人氣超越三倍券！　銀行業點出關鍵原因

租屋必備家電！　網大推「2款」超實用：搬家、住哪都方便

桃園寵物渡假會館百元玩整天！千坪綠地＋超大泳池玩瘋毛小孩

載爸媽出遊翻落10米深山谷　一家三口僅輕傷關鍵原因曝

LIVE／指揮中心明公布「鬆綁措施」　侯友宜最新說明

凱特王子妃罕見「迷你裙」秀美腿　同框「小21歲」美網冠軍畫面被瘋傳

爽吃厚實海鮮魚餅！台南人氣泰式串燒　滿嘴迷人酸辣香氣太誘人

蔡尚樺接紅毯主持曝「黃子佼1提點」　第1次都跟黃豪平：對我負責！

反擊網友抹黑抹紅　鄭宏輝「硬起來」提告網軍

「吳柏毅」專偷同行　不到1分鐘幹走杯架+保溫袋…被害人怒PO影像

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

生活熱門新聞

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

先上下再左右搖！今晨規模5.7地震　氣象局回應了

正妹跑趴一夜情！男友冷回：妳一定很爽

不是疫苗！醫曝「台灣永遠會清零」靠1件事

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

蒲公英「開眼」估今轉強颱　清晨最低溫18.2度

AZ疫苗9／29起陸續配送　第二劑52歲以上打得到

「好市多台中店」停車收費曝光！當地人狂白眼

清晨地震為何國家警報沒響？氣象局給答案

嫌老婆2萬月子餐太貴！他偷退訂還怒嗆

更多熱門

相關新聞

黃宜甄艱辛歷程獲總統教育獎　盼成「下一個郭婞淳」

黃宜甄艱辛歷程獲總統教育獎　盼成「下一個郭婞淳」

總統教育獎今（20日）舉辦頒獎典禮，彰化縣社頭國中學生黃宜甄是獲獎的其中一員。黃宜甄從小對體育充滿興趣，國一投入舉重訓練，曾在全中運打破全國紀錄。總統蔡英文今日致詞時，期許她成為「下一個郭婞淳」。

幫扛甘庶勇奪舉重金牌！黃宜甄曝心願：買房給阿嬤

幫扛甘庶勇奪舉重金牌！黃宜甄曝心願：買房給阿嬤

)ETtoday執董邱佩琳獲國際藝術協會美展大獎　淚憶恩師自勉「會好好創作」

)ETtoday執董邱佩琳獲國際藝術協會美展大獎　淚憶恩師自勉「會好好創作」

畫畫素人邱佩琳獲「臺灣美術獎」

畫畫素人邱佩琳獲「臺灣美術獎」

趙守博80歲新著《典範與激勵》　剖析蔣經國、李登輝等11位政治領袖

趙守博80歲新著《典範與激勵》　剖析蔣經國、李登輝等11位政治領袖

關鍵字：

邱創煥邱佩琳黃宜甄

讀者迴響

熱門新聞

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！

4大2小出遊「擺安全座椅」開2台車！阿嬤嗆不去了

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

五倍券1:1變現金　內行爆穩賺內幕超暗黑

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

小鬼展覽倒數　峮峮背影惹心疼

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面