撐住「郭婞淳接班人」黃宜甄　邱創煥文教基金會捐100萬獎學金

▲撐住「郭婞淳接班人」，邱創煥文教基金會捐100萬獎學金助16歲黃宜甄。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／彰化報導

來自彰化縣社頭的舉重女孩黃宜甄，曾在2020年及2021年全中運比賽中，以挺舉及抓舉總和創大會紀錄，更是中華奧運黃金計畫培訓選手，被喻為「郭婞淳接班人」。但黃宜甄家境僅靠老阿嬤代工及領取低收補助金維生。為了讓黃宜甄能無後顧之憂的訓練，財團法人邱創煥文教基金會拋磚引玉，代表捐款100萬元獎助金給黃宜甄。黃宜甄感動地說，謝謝基金會董事長邱佩琳給予滿滿溫暖，未來也會更努力練習，像郭婞淳為台灣爭光。

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▲今天清晨五點，天未全亮，基金會董事長邱佩琳就由台北南下彰化，就是為了給黃宜甄支持與鼓勵。



今天清晨五點，天未全亮，基金會董事長邱佩琳就由台北南下彰化，為了就是親手將100萬元獎助金頒給獲選110年度總統教育獎的舉重好手、成功高中體育班的黃宜甄。

邱佩琳提到，父親邱創煥出身彰化農家，幼時因家貧需分擔家計而放棄升學，沒有讀過初中、高中，僅有小學畢業，直至27歲才如願就讀初中，更透過勤學苦讀取得政大碩士學位，也擔任公職，為國家貢獻心力。

▲邱佩琳透露，偶然機會透過彰化縣長王惠美得知彰化的留鄉計畫，為了將運動好手留在彰化。



邱佩琳透露，偶然機會透過彰化縣長王惠美得知，彰化有個留鄉計畫，希望能透過這項計畫將體育好手留在彰化，也提到相當優秀卻家境貧困的黃宜甄，讓她決定以基金會名義捐助100萬元給黃宜甄，「去年父親往生，基金會原名弘揚社會道德文教基金會，現改名為邱創煥文教基金會，父親也一定很開心可以幫助彰化家鄉這麼多孩子！」

黃宜甄則說，早期訓練時沒有舉重台、也沒有場地，她只能把槓片、槓鈴搬到操場頂著大太陽練習，直到申請獎學金訓練場地才好轉，「這次很感謝邱佩琳董事長的支持及幫助，還提到有什麼需求都可以告訴她，真的讓人內心感到很溫暖，而她也要向舉重女神郭婞淳姐姐看齊，未來進軍2024巴黎奧運，為台灣爭光。

縣長王惠美表示，感謝推動社會體育有功人員及團體，長期在基層推動運動，將「要活就要動」的概念向下扎根，培育許多的運動選手，彰化縣的體育表現越來越好，今年全中運共獲得80面獎牌，為了留住本縣優秀運動人才，特別制定了績優運動選手留縣培訓精進計畫及奪金計畫，110年度預計發出共446萬5000元的獎金，今天也特別感謝邱創煥文教基金會捐助100萬獎助金給舉重新星黃宜甄。