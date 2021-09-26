今增8例境外移入「6例是緬甸」　都是境外生！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布台灣新增8例境外移入，值得注意的是，有6例是緬甸境外，6例都是境外生。另外今本土零確診，也無人死亡。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲9/26確定病例。（圖／指揮中心提供）

今日新增8例境外移入個案，為2例男性、6例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自緬甸(案16292至案16295、案16298、案16299)、印尼(案16296)、阿拉伯聯合大公國(案16297)入境，入境日介於今(2021)年9月2日至9月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,289,349例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,271,665例排除)，其中16,189例確診，分別為1,556例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。