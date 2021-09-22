隔壁發現金雲林縣壓力大　張麗善：舉債加碼是留給下一代負擔

記者蔡佩旻／雲林報導

振興五倍券預計10月上路，許多鄉鎮陸續推出加碼方案，針對隔鄰縣市縣市普發現金狀況，有民眾提出疑問為何雲林未加碼，對此，雲林縣長張麗善表示，若以雲林縣67萬人口來說，加碼普發2,000元現金，就必須舉債13.4億元，不只花了下一代的錢，更會排擠到其他像是教育、社福等預算。

▲雲林縣長張麗善表示，若以雲林縣67萬人口來說，加碼普發2000元現金，就必須舉債13.4億元，不只花了下一代的錢，更會排擠到其他像是教育、社福等預算。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善今受訪指出，嘉義市及金門縣是零負債的縣市，雲林縣本身是負債縣市，而且上任時負債227億，好不容易我們調整了財政，2年多還款44億仍負債183億，其中有長債、短債，因為有這樣的負債，要再舉債加碼發現金，是真的有困難，所以還是要跟鄉親說明一下。

張麗善表示，仍有大多數比雲林縣財政狀況好的縣市沒有跟進，依照預算編列的方式，加碼發現金有兩種方式，第一種方式，是「零負債」的縣市，可以用累積賸餘款來挹注。第二種方式，就是「透過舉債」方式。如若如此舉債，不只花了下一代的錢，更會排擠到其他像是教育、社福等預算。

張麗善說，雲林縣做法是針對「特殊境遇家庭」，完全領不到政府補助款的邊緣家庭「沒有稅籍、沒有勞保」，尤其單親獨自扶養國中高中的孩子，我們一位孩子發放一萬元，來解決家庭的燃眉之急，遠比只給他一兩千塊實用許多，所以在權衡之下，希望鄉親都能體諒。

▲振興五倍券預計10月上路，許多鄉鎮陸續推出現金加碼方案。（圖／記者蔡佩旻攝）

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