國道恐怖逼車30公里！一聲喇叭引鬼切急煞　駕駛還原驚險過程

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名駕駛人日前行經國道中山高前往苗栗拜訪友人，於北上167公里處台中路段遇到一輛銀色小客車行跡不穩偏移車道，按一聲喇叭示警後，疑似引起該輛車駕駛不悅，隨即緊跟逼車整整20多分鐘、約30公里路程，駕駛人事後向報案，警方目前正依強制及妨害公眾往來罪嫌偵辦中。

▲雲林縣一名駕駛人於中山高北上台中路段遇到一輛銀色小客車偏移車道，按一聲喇叭示警後，疑似引起該輛車駕駛不悅，隨即緊跟逼車整整20多分鐘、約30公里路程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林遭逼車的駕駛人指出，9月14日約18時50分左右，在中山高北上行駛，才剛過豐原交流道，發現前方一輛銀色車輛，不知道是恍神還是在忙別的事，除了行駛間左搖右擺，後來竟侵入前方車道，遭逼車男子說，當時向對方按了一聲喇叭提醒，竟引發對方不滿，隨即展開逼車纏鬥。

▲雲林縣一名駕駛人於中山高北上台中路段遭一輛銀色小客車緊跟逼車，不停從左側或右側近距離侵入車道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

遭逼車男子表示，自從按了那一聲喇叭之後，對方開始不停地從後高速追上來貼近、閃大燈，除此之外，更從左、右兩側前方近距離侵入車道急煞、逼車，嚇得他已管不了目的地還沒到，只想趕快擺脫恐怖銀車，在距離目的交流道22公里處從苗栗交流道駛離。

遭逼車男子回憶當時狀況，仍滿是驚恐，遭逼車當下腦中閃過很多次宛如絕命終結站的撞車畫面，直呼真的很可怕，「急煞又急煞，我往右他就往右，我往左他就往左，我想要超車，他就從中線直接把車開往內線，害我差點就撞上護欄」。

▲銀色小客車超車至前方並以降速逼車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

遭逼車男子接著說，因為當下真的太害怕，為了自身安全才提前下交流道，不想再跟那輛車在同一個路線上，到朋友家後本來認為沒受傷才沒即時報警，但近日想到當時狀況仍感到壓力及害怕，在家人建議下，才向附近派出所報案。

警方獲報後，對該車提告強制及妨害公眾往來安全罪，並將相關影像資料整理後交由國道警第三大隊處理。國道三隊交通組長張弘杰表示，目前就影片初判，該輛車有可能涉及逼車行為，警方已依車輛車牌展開追查，將聯絡當事人到案說明。

警方說明，該車行為可依處罰條例第43條惡意逼車條款，處罰6千元到2萬4千元，並吊扣汽車牌照6個月，而駕駛人的危險行為恐涉及刑事責任，將由刑事組偵辦處理。

▲遭逼車男子回憶當時狀況，仍滿是驚恐，遭逼車當下腦中閃過很多次宛如絕命終結站的撞車畫面，直呼真的很可怕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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