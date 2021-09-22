被宣告死亡11年！「失憶女」拼湊線索找到老家　中秋淚擁生母團圓

▲遺失身份20年的陳小如（右），靠著拼湊的記憶，在今年中秋節終於找到雲林的生母團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

很難想像現如今還有人過著沒有身份的人生，居住台中豐原的陳小如沒有身分證、健保卡，在喪失記憶之後連自己的名字都不曉得，如此過著「不知道自己是誰的日子」已20多年。原生家庭在她失蹤後報案協尋未果，早已被警政單位在11年前宣告死亡。靠著拼湊的記憶，今年中秋節陳小如終於和雲林的生母團圓。

陳小如只記得台中豐原生活20年，對以前的記憶完全空白，雖然不知道自己身分究竟是誰，連與她一起生活的家人也非親生，但小如總認為只要好好生活，不影響別人就好，幾十年來低調努力生存，有一個論及婚嫁男友的她，卻面臨到沒有身份無法結婚登記的窘境。

陳小如在男友陪伴與協助下，憑藉著自己小時候曾在莿桐鄉五華村發生過一次車禍的印象，後來與養母對談後，才依稀想起，自己在約17歲那年決定外出工作時，再度發生車禍，但那次不幸造成記憶喪失，且小如身上沒有身分證件無法就醫，後被台中一戶陳姓人家帶回家照料，如此展開長達20年幽靈人口的生活。

陳小如的男友從今年7月間從她僅剩的記憶片段拼湊線索，循線找到五華村鎮華宮，後來兩人經過斗六警分局饒平派出所所長劉信岳、警員陳冠廷，及五華村長李佳誠的協助，昨天中秋節一起到雲林莿桐老家找媽媽。

陳小如與生母在中秋節相見相認，兩人喜極而泣緊緊擁抱，道出「慶幸自己能在有生之年見到媽媽」，對談間得知母親罹患子宮頸癌末期，獨居老家、揀蔥打零工，陳小如說，接下來要好好孝順她。警方表示，目前已受理陳女提出死亡宣告撤銷及回復身分等申請，將協助她完成相關程序並向法院提出聲請，讓陳女能早日回復身分。

▲陳小如與男友經過斗六警分局饒平派出所所長劉信岳、警員陳冠廷，及五華村長李佳誠的協助，昨天中秋節一起到雲林莿桐老家找媽媽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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