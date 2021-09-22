尷尬！台北通卡當「柯文哲也受害」　門口「罰站」近20秒才成功實聯制

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記者袁茵／台北報導

振興五倍券22日開放數位綁定，還不到早上9時整，官網就呈現當機狀態，使台北市長柯文哲直言「落氣」（意指出糗）。但除了北市府與悠遊卡公司的「悠遊付」APP一早9時當機外，北市22日公布加碼優惠的「熊好券」登記平台「台北通」APP也於中午1時左右發生卡當，連下午1時50分左右要到議會的台北市長柯文哲都等了一段時間。

台北市政府22日上午召開「台北熊好券」記者會，對外公布自9月22日起至10月6日止，可到「台北通」APP進行意願登記，超過100萬份「熊好券」全數整合於「台北通」APP內，預計10月8日在律師見證下公開線上抽獎。

不過，有民眾於下午1時要登入「台北通」APP時發現，只見點入「熊好券」登入畫面時，系統就會出現卡當、一片空白等問題。

▲柯文哲無法登入台北通，導致一群官員陪同在議會門前罰站。（圖／記者袁茵攝，下同）

對此，台北市資訊局回應，因應「熊好券」需求，台北通APP於近日有更新版本，目前民眾使用APP若未自動更新，則會使用到舊版APP。目前2種版本的「熊好券」登記，造成流量過高，將會在下午將新舊版本「台北通」APP的「熊好券」意願登記專區進行分流；請原本會員先進行APP更新，就可快速使用「台北通」登記「熊好券」。

然而「台北通」APP至下午1時50分左右仍有卡當情況，連讓常常使用「台北通」掃實聯制的柯文哲都受到影響；由於柯文哲下午2時要到台北市議會報告110年第2次追加減預算案，大約在下午1時50分左右到台北市議會大門口時，只見柯文哲打開「台北通」APP，卻一直卡在藍綠色的初始畫面，讓一旁官員在旁邊等候，連其他人員都趕緊衝上去了解發生何種問題。

而柯文哲等了近20秒之後，才終於登入「台北通」APP，並成功掃描實聯制入場。面對媒體提問健康護照、基隆市長林右昌稱柯文哲是國民黨黨主席等問題，柯文哲皆未回應。