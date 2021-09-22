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綁定台灣Pay反悔！無奈「去餐廳都碰壁」　網笑他傻：沒綁到才後悔

▲台灣Pay好夯，兆豐銀不到1小時，綁定人數超過2萬戶。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀不到1小時超過2萬人綁定台灣Pay。（圖／兆豐銀提供）

記者黃可昀／綜合報導

振興五倍券數位綁定今天開跑，許多達人推薦綁定台灣Pay最划算，不過有人綁定完成後才「想想不對」，常常去餐廳要用台灣Pay結帳才發現不提供此服務，應用範圍不夠普及，「政府去年支援綁定後反悔為何今年不支援呢？好歹也給一次機會吧！」

原PO在PTT表示，為了搶好食券他今早已經手刀完成台灣Pay五倍券綁定，結果事後想想不對勁，「你各位綁定台灣Pay去各大餐廳只會各種碰壁，甚至有菜鳥工讀生問你什麼是台灣Pay」，另一個電子支付系統LINE Pay用途就廣很多，「還送你Line Point可以去兌換超商咖啡換小確幸」，他實在越想越後悔，不過已經無法更改。

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▲▼五倍券。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲今早搶五倍券綁定，完成後不可再改。（圖／記者鄺郁庭攝）

據了解，這次五倍券一旦綁定成功後就不能再改，綁信用卡的人無法改成領紙本，也沒辦法再變更銀行，也就是說沒有反悔的餘地，因此綁定前要做好功課再登記，以免發生像原PO一樣的狀況。

網友卻指出，台灣Pay配合的商家很多，針對五倍券的優惠也最多，沒有綁到的人才要後悔，「可以全聯、吃麥當勞還有85度C」、「50嵐、迷克夏都能捏，我覺得還蠻多點的」、「你是住哪裡？連鄉下沒有賴Pay的都會有台灣Pay了，公股小店家願意配合」、「明明台灣pay這次活動最多，沒綁到才後悔吧」、「台灣pay可以在全聯、家樂福、寶雅、超商消費，5000很容易花完。」

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