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柯文哲才剛罵五倍券網頁「落氣」　台北通「熊好券」中午也「一片空白」

▲▼台北通當機。（圖／翻攝台北通）

▲「台北通」APP於22日開放「熊好券」意願登記，結果下午1時發生當機。（圖／翻攝台北通）

記者袁茵／台北報導

振興五倍券22日開放數位綁定，還不到早上9時整，官網就呈現當機狀態，甚至只跑出一整串亂碼，使台北市長柯文哲直言「落氣」（意指出糗）。不過除了「悠遊付」APP一早9時當機之外，台北市政府22日上午公布加碼的「熊好券」登記平台「台北通」APP也於下午1時發生卡當狀況。

北市府22日宣布，台北熊好券意願登記正式開跑，自2021年9月22日起至10月6日止，「台北通」會員可至「台北通」APP進行意願登記，台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，將全數整合於「台北通」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計10月8日在律師見證下公開線上抽獎。

不過，有民眾於下午1時要登錄「台北通」APP時發現，只見點入「熊好券」登錄畫面時，系統就會出現卡當、一片空白等問題。

對此，台北市資訊局回應，因應「熊好券」需求，台北通APP於近日有更新版本，目前民眾使用APP若未自動更新，則會使用到舊版APP。

北市資訊局指出，目前2種版本的「熊好券」登記，造成流量過高，將會在下午將新舊版本「台北通」APP的「熊好券」意願登記專區進行分流。請原本會員先進行APP更新，就可快速使用「台北通」登記「熊好券」。

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤出席台北熊好券記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘出席「台北熊好券」記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市政府表示，本次「熊好券」是採數位票券模式，民眾只要下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在「台北通」APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費，點開票券、掃碼店家專屬的活動QR Code，即可線上付券並完成消費折抵。台北熊好券合作商家鎖定在住宿、零售、餐飲、藝文、體育及市集等受創產業，這些產業家數在台北市境內近10萬家。

本次熊好券有5種票券，包括「住宿券」1000元，有1張面額1000元的票券，可以用在台北市的安心旅宿；「饗購券」500元，有5張面額100元的票券，台北市餐飲、零售商店都歡迎大家去消費；「藝文券」500元，有5張面額100元的票券，可以和好友去看電影、逛文創商店。

「運動券」500元，有5張面額100元的票券，可以到健身房動一動；最後是「市集券」500元，有5張面額100元的票券，各大夜市、市場、地下街都可以使用。

柯文哲22日上午出席「台北熊好券」記者會時，被問到關於五倍券網頁卡頓問題，柯文哲表示，「我不可以幸災樂禍！」方向是對的，但是執行要注意，其實這個還是要準備好，自己每次都說台灣是ICT（資訊與通信科技，Information and Communication Technology）強國，可是在這種基礎建設仍有問題，「這個⋯就看行政院誰要出來講？到底是誰負責的？怎麼會這樣⋯」

柯文哲批評，「至於那個五倍券，一下就掛掉了，就『落氣』（意指出糗），我猜大概立法院要把它毒打一頓。」

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