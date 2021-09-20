疫情中的八大小姐！她卸下濃妝擺攤賣烤魚　經紀成現金救命站

▲舞廳、小吃部因疫情不能營業，賴以為生公關小姐頓失工作，有家庭經濟壓力的更是難過生活，紛紛向經紀人或公司預支薪資，不要說傳播妹、舞小姐活不下去，經紀公司業者都可能跑路。（圖／傳播經紀業者瑪莉提供）

記者李政遠／雲林報導

今年5月爆發新冠病毒疫情，全台進入三級警戒，8月疫情緩和降級微解封，八大行業至今禁止營業4個月，酒店、傳播小姐失業，又無法請紓困補助，現Delta變種病毒擴散，國內疫情再度升溫，酒店、舞廳復業之日遙遙無期，面臨生計公關小姐除向經紀公司借貸度日，有的私自到宅服務，有家庭的賣起烤魚撐家計。

日前發生台南一名舞小姐受到疫情影響，長達數月失業無收入，房租、水電、孩子生活費都繳不出來，不堪負荷生活壓力最終選擇服藥輕生；經營公關小姐、傳播妹經紀公司的楊先生說，酒店、舞廳、小吃部、招待所因疫情不能營業，賴以為生公關小姐頓失工作，只能靠積蓄度日，有家庭經濟壓力的更是難過生活，紛紛向經紀人或公司預支薪資，較具規模經紀公司停業期間，已逾放了400多萬給旗下小姐，少的也借出100多萬元，如無法復業，不要說傳播妹、舞小姐活不下去，經紀公司業者都可能跑路。

▲酒店、茶藝館、小吃部疫情停業，還有紓困補助可申請，旗下小姐大部份領不到紓困金，就算領到1萬或3萬紓困補助款，也緩不濟急。（圖／傳播經紀業者瑪莉提供）

在南部高雄、台南、嘉義、雲林，經營傳播經紀業者瑪莉說，酒店、茶藝館、小吃部疫情停業，還有紓困補助可申請，旗下小姐大部份領不到紓困金，就算領到1萬或3萬紓困補助款，也緩不濟急，大家都背負家庭經濟壓力，房租、水電費、孩子生活及學費外，有的家庭還有龐大醫藥費、看護費的支出，一個月起碼4萬起跳，失業4個月，想找工作換跑道，因疫情找不到工作，生活得過找經紀人借款，疫情無法緩和權解封，八大行業復業無期真的活不下去。

家住台南酒店公關筱琳(藝名)說，父母親雙亡，身為大姊的她，為照顧現在國、高中的弟妹，學歷不高的她，做過火鍋料食品工廠、飲料店等工作，所領薪水入不付出情況下，只好晚上到舞廳、酒店兼差，讓弟妹生活居住改善，讓他們安心讀書，自5月疫情升三級警戒，酒店、舞廳、KTV禁止營業，失業多月只靠小積蓄過日子，已坐吃山空，原想開早餐店離開陪酒的日子，現只求疫情退散，趕快工作賺錢。

▲失業4個月，想找工作換跑道，因疫情找不到工作，生活得過找經紀人借款，疫情無法緩和權解封，八大行業復業無期真的活不下去。（圖／傳播經紀業者瑪莉提供）

在台中酒店擔任公關的C小姐，丈夫經商失敗負債百萬，多年來工作不穩定，家裡小孩學費及經濟都是靠她獨撐，疫情關係已數月沒工作收入，連房租都繳不起了，找工作又無著落，於是擺攤賣起烤胡椒魚、烤蒜頭魚，靠朋友推薦捧場，還能免強維生三餐溫飽。

公關傳播妹小芸，老公原經營居酒屋，兩人育有一女，就讀幼兒園小班，老公因案入獄服刑，女兒託長輩照顧，書讀得不多，又無一技之長，加上負債要還，到台南KTV酒店上班，今年疫情升溫，全台八大場所停業迄今，失業無收入多月，小孩領到一萬元紓困金補助，還是無法生活度日，這期間四處找工作，疫情工作難覓，日子要過只向經紀公司簽本票借款，祈求疫情緩和，各行各業恢復業，結束失業無收入的艱困日子。

▲在台中酒店擔任公關的C小姐，因疫情關係已數月沒工作收入，連房租都繳不起了，找工作又無著落，於是擺攤賣起烤胡椒魚、烤蒜頭魚，靠朋友推薦捧場，還能免強維生三餐溫飽。（圖／記者蔡佩旻攝）



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