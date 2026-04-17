國際扶輪跨國攜手　提升花蓮南區急救存活率

▲在所有捐贈者與日本2580地區日台親善地區代表 長與博典(中)見證下，由新竹凱蒂扶輪社創社社長 黃畹庭（中右）代表捐贈花蓮縣消防局局長吳兆遠（中右2) 代表接受。（圖／新竹凱蒂扶輪社提供）

新竹振道記者李朝煌／新竹報導

為提升花蓮南區玉里、富里、卓溪鄉之緊急救護品質與存活率，在國際扶輪基金會（The Rotary Foundation）及3501地區總監Charlie的支持下，由新竹市凱蒂扶輪社主辦之全球獎助金案GG2683387「花蓮縣消防局緊急應變心臟高階監護器與監測訓練計畫」，於4月16日在花蓮隆重舉行捐贈典禮。

本計畫透過高階醫療設備導入與專業訓練系統建置，強化第一線救護人員對心臟急症的即時判斷與處置能力，期望在「黃金救援時間」內提升急救成功率，為偏鄉地區建立更具韌性的生命防護網。

此次行動結合臺灣3501地區與日本2580地區及東京後樂扶輪社的國際扶輪夥伴，展現跨國合作力量，將「超我服務（Service Above Self）」精神，落實於守護每一條珍貴生命的具體行動之中。

新竹凱蒂扶輪社創社社長黃畹庭CP Kitty表示：今天對我們而言，這不只是一項捐贈，而是一份責任的實踐。在偏鄉，每一分鐘都是關鍵，設備與專業的差距，往往就是生與死的距離。扶輪的存在，不只是資源的提供者，更是『把希望送到最需要地方的人』。當第一線救護人員擁有更精準的判斷與更完善的設備，我們守護的，不只是個體生命，而是一整個家庭的未來。今天這個計畫的完成，是一個開始，我們會讓這份守護，持續發生。

服務計畫主委黃明慧Grace表示：「這個計畫歷經長時間規劃與跨國協調，我們不只是提供設備，更重視『系統性的能力提升』。從訓練設計、設備選擇，到實務應用，每一個環節都緊扣第一線需求，目的就是讓消防人員在最短時間內，做出最正確的判斷。急救成功，從來不是偶然，而是專業、訓練與資源長期累積的成果。我們希望透過這個計畫，讓『救得回來』是正常，而不是奇蹟。」

日本2580地區日台親善地區代表長與博典Nagayo Hironori表示：扶輪讓我們跨越國界，卻更加靠近彼此，這次能參與台灣花蓮的生命救援計畫，對我們而言意義非凡。日本在防災與緊急應變上累積了許多經驗，我們非常樂意透過扶輪的平台，與台灣分享，並共同學習。當我們攜手合作，服務的力量將不再有界線，而是持續擴散，守護更多需要被守護的生命。

東京後樂扶輪社國際奉仕委員長尹世玲Sharlene表示：「這次來到花蓮，我深刻感受到『時間，就是生命』這句話的重量。在偏鄉地區，每一秒的延誤，都可能改變一個家庭的未來。透過國際扶輪的平台，我們不只是進行資源的交流，更是在傳遞一種責任，讓醫療不因地理而有差距，讓生命在任何地方，都有被全力守護的機會。這項計畫最珍貴的，不只是設備本身，而是『能力的留下』。當訓練與系統建立完成後，這份力量會持續在第一線發生，拯救更多看不見、但真實存在的生命。

東京後樂扶輪社國際奉仕委員長尹世玲Sharlene強調，真正的國際服務，不是短暫的支援，而是讓改變可以長久發生。未來，東京後樂扶輪社也將持續與台灣攜手，讓這份跨越國界的守護力量，不斷延續、擴大影響。」

花蓮縣政府消防局花蓮縣消防局長吳兆遠表示：「花蓮地形狹長，南區偏鄉資源相對有限，在緊急救護上，時間與設備更顯關鍵。此次扶輪提供的高階監護設備與專業訓練，將大幅提升第一線救護人員的應變能力與處置精準度。這不僅是資源的挹注，更是對我們救護體系的一大提升。我們相信，透過這項計畫，將有效提高心臟急症患者的存活率，真正做到與時間賽跑、為生命爭取機會。」

本次全球獎助金計畫，不僅展現國際扶輪基金會推動公益的核心價值，更體現跨國合作與在地實踐的深度結合。從設備、訓練到制度建構，讓專業與愛心共同編織出一張更堅實的生命守護網。「在關鍵的一分鐘，我們決定的不只是搶救，而是讓生命有機會繼續。」