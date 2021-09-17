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社會 社會焦點 保障人權

獨／西螺麻糬名店門市擁有權鬧雙胞　兩陣營爆衝突！互告強制侵占

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麻糬網路團購名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。17日上午雙方再因門市所有權問題，當街上演爭奪戰，雙方都握有跟房東租約，一方帶律師、房東到場，要求營業中對方人員撤出，現營業門市負責人聞訊，也帶律師到場雙方激辯。

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

今日上午，西螺一家知名麻糬門市發生產權糾紛，有多名民眾高舉寫有「監守自盜、侵佔背信、巧取豪奪」等字樣手拿牌，在店門口抗議，要求歸還該門市的經營權，引起路過民眾圍觀，警方接獲報案，派出線上巡邏警網前往維持秩序，避免發生衝突，為了該門市到底誰是合法承租人，雙方律師當場激辯，差點爆發推擠，所幸警方及時隔開勸阻，雙方也當場以現行犯提告對方毀謗、強制、侵佔等罪嫌，警方將雙方帶回西螺派出所製作筆錄。

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲「幸福翔綺─西螺麻糬大王」負責人妻子程珮綺持房屋租賃書指出，現在房東不願出租給公司薛姓女職員，將該房屋續租給我，所以帶房東及律師到場，請對方人員撤出該房屋。 （圖／記者蔡佩旻攝）

「幸福翔綺─西螺麻糬大王」西螺兩家門市在上個月換了新招牌並改名稱為「西螺麻糬大王」，「幸福翔綺」董姓負責人宣稱，在門市租約到期前，公司薛姓女職員私下與房東簽新租約，房東誤以為是續約不疑有她，簽下新合約，現在房東不願出租給公司薛姓女職員，將該房屋續租給我，所以帶房東及律師到場，請對方人員撤出該房屋。

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲魏姓房東受訪表示，當初是要將房屋出租給程珮綺，事後才知道是一家不認識的公司及名字，所以今天才叫程珮綺也到場釐清。 （圖／記者蔡佩旻攝）

「幸福翔綺─西螺麻糬大王」委任律師蕭蒼澤表示，該店址目前仍為妃樂公司營登地址，新租約於109年12月重新簽立，當時由薛姓員工代為簽約，租約保證人為幸福翔綺董姓負責人妻子，蕭蒼澤指出，薛姓員工涉犯侵占罪於法訴訟中離職，假奉妃樂公司之名簽約，我們主張該租賃合約書為無效，亦受屋主委託到房屋現場，行使撤銷意思表示。蕭蒼澤說，該店面從去年11月起即無合法使用權源，已是非法使用，如有合法，請業者出示相關使用權源我們隨即撤離。

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲門市遭擺設「監守自盜、侵佔背信、巧取豪奪」等字牌，幸福翔綺─西螺麻糬大王」負責人夫妻在店門口抗議，要求歸還該門市的經營權。（圖／記者蔡佩旻攝）

目前西螺鎮延平路門市招牌已更換「西螺麻糬大王」登記公司為「麻吉企業社」，薛姓女職員持門市地址魏姓房東所簽署之營業登記所在地的和約書現身，雙方律師一陣激辯，險爆發激烈衝突，雙方人員互控《強制》、《侵占》等罪。

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲薛姓女職員持門市地址魏姓房東所簽署之營業登記所在地的和約書現身，並說明，原公司已負債並讓渡，目前已進入法訟，相關佐證資料將一並提出。（圖／記者蔡佩旻攝）

魏姓房東受訪表示，當初是要將房屋出租給程珮綺（幸福翔綺），但是不知道為何公司會由一位代表人前來續約，並且另外轉權給另一家公司，要求蓋章，但是當時並無特別說明，一直認為製作麻糬就是程珮綺的公司，事後才知道是一家不認識的公司及名字，所以今天才叫程珮綺也到場釐清。

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲店內職員表示，西螺鎮延平路門市招牌已更換「西螺麻糬大王」約一個月。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺麻糬大王、麻吉企業社委任廖律師拒絕受訪，僅表示，所有權爭議應依法溯源，任何爭議均不應該造成社會暴力行為，已經妨害社會秩序造成民心恐慌，民主法治時代應該回歸民主法治。薛姓負責人說，原公司已負債並讓渡，誰是公司負責，誰是公司的員工，公司所有員工都可佐證，目前已進入法訟，相關佐證資料將一並提出。

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲更換招牌前原本門市樣貌。（圖／翻攝自google地圖）

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 「幸福翔綺」董姓負責人持換約協議出要求麻糬大王業者求歸還該門市的經營權。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲薛姓女職員持門市地址，魏姓房東所簽署之營業登記所在地同意書的和租賃約書現身。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣麻糬名店再傳公司產權爭議，雙方為了機器設備動產所有權爆發糾紛， 雙方互控《詐欺》、《侵占》。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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