校園BNT疫苗開打　雲林三所中學23日率先接種

▲全國129萬8861名國高中生同意接種BNT疫苗，圖為桃園大園高中開打情況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

校園施打BNT疫苗，雲林縣於明（23）日由正心中學、林內國中、崙背國中3所學校率先接種，雲林縣政府教育處、衛生局等單位今日前往視察3所學校接種站設置，也提醒接種疫苗學生，在這一、二週內務必維持正常作息，避免熬夜。

雲林縣政府教育處指出，明日率先進行施打的3所學校學生接種疫苗意願都超過9成5，而全縣3萬4000多名國、高中生，有接種意願約9成，預定在今年10月8日前全部完成接種。麥寮高中體育班學生表示，因為比賽進入賽場如果沒打疫苗比須經過「捅鼻」篩檢陰性才能進入賽場，會很麻煩。

正心中學表示，明天預定接種學生約970多人，安排有兩個診所支援疫苗施打工作，規劃2條快打線，設置2個留觀區，為明天接種做好萬全準備。林姓高中生說，明天會接種疫苗，才能保護自己與家人，學校事先都已經充分說明，所以一點都不害怕。

針對校園疫苗開打，排定在後天開打的幾間學校坦承有壓力，但校長低調表示，除了做好萬全準備，也已經提早通知家長孩子接種疫苗日期，請家長儘量空出時間接送小孩，另外，也將未來二週所有的體育或激烈運動活動都先取消。

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