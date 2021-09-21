中秋土地公生日拜麻糬　雲林麻糬店600盒免費領2hr秒殺　

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋節農曆十五除了賞月吃餅之外，傳統習俗更少不了拜土地公，許多婆婆媽媽一早上傳統市場準備供品，雲林斗南鎮傳統市場附近一家麻糬店外排隊人龍延伸到隔壁，細看竟是免費送。業者表示，在地營業多年，因感念鄉親愛護，特地準備600盒麻糬讓民眾免費領取，帶回去拜拜、送禮都可以。

▲雲林斗南鎮傳統市場附近一家麻糬店外排隊人龍延伸到隔壁，細看竟是麻糬免費送。（圖／記者蔡佩旻攝）

幸福翔綺-西螺麻糬大王斗南店今日上午9點多門口出現排隊人潮，程姓業者向記者表示，在斗南開店已經數年，長久以來受到鄉親的愛戴與支持，今日中秋節麻糬可以說是拜土地公的必備供品，才會想到那就大放送，讓來的人都可以免費領一盒。

▲來購買麻糬的民眾表示，到門口才知道是免費領，直呼賺到了。（圖／記者蔡佩旻攝）

程姓業者說，大約從凌晨2點多開始備料，怕排隊領取的民眾等太久，所以只要排隊掃實名登記的QR二維碼，即可領取一盒麻糬，今天總共準備600盒。程老闆指出，斗南門市因故停業好一陣子，最近終於整頓好，將於本週五正式開賣，因今日逢中秋需要拜拜，所以特地備料前來回饋在地鄉親，本來預計可發到中午，但鄉親很熱情，有的領一盒再買一盒，所以一個半小時已領走4百多盒，領完為止。

▲程老闆指出，斗南門市因故停業好一陣子，最近終於整頓好，將於本週五正式開賣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲業者表示，在地營業多年，因感念鄉親愛護，特地準備600盒麻糬讓民眾免費領取，帶回去拜拜、送禮都可以。（圖／記者蔡佩旻攝）





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