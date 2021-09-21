　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中秋土地公生日拜麻糬　雲林麻糬店600盒免費領2hr秒殺　

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋節農曆十五除了賞月吃餅之外，傳統習俗更少不了拜土地公，許多婆婆媽媽一早上傳統市場準備供品，雲林斗南鎮傳統市場附近一家麻糬店外排隊人龍延伸到隔壁，細看竟是免費送。業者表示，在地營業多年，因感念鄉親愛護，特地準備600盒麻糬讓民眾免費領取，帶回去拜拜、送禮都可以。

▲雲林斗南鎮傳統市場附近一家麻糬店外排隊人龍延伸到隔壁，細看竟是麻糬免費送。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗南鎮傳統市場附近一家麻糬店外排隊人龍延伸到隔壁，細看竟是麻糬免費送。（圖／記者蔡佩旻攝）

幸福翔綺-西螺麻糬大王斗南店今日上午9點多門口出現排隊人潮，程姓業者向記者表示，在斗南開店已經數年，長久以來受到鄉親的愛戴與支持，今日中秋節麻糬可以說是拜土地公的必備供品，才會想到那就大放送，讓來的人都可以免費領一盒。

▲雲林斗南鎮傳統市場附近一家麻糬店外排隊人龍延伸到隔壁，細看竟是麻糬免費送。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲來購買麻糬的民眾表示，到門口才知道是免費領，直呼賺到了。（圖／記者蔡佩旻攝）

程姓業者說，大約從凌晨2點多開始備料，怕排隊領取的民眾等太久，所以只要排隊掃實名登記的QR二維碼，即可領取一盒麻糬，今天總共準備600盒。程老闆指出，斗南門市因故停業好一陣子，最近終於整頓好，將於本週五正式開賣，因今日逢中秋需要拜拜，所以特地備料前來回饋在地鄉親，本來預計可發到中午，但鄉親很熱情，有的領一盒再買一盒，所以一個半小時已領走4百多盒，領完為止。

▲雲林斗南鎮傳統市場附近一家麻糬店外排隊人龍延伸到隔壁，細看竟是麻糬免費送。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲程老闆指出，斗南門市因故停業好一陣子，最近終於整頓好，將於本週五正式開賣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗南鎮傳統市場附近一家麻糬店外排隊人龍延伸到隔壁，細看竟是麻糬免費送。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲業者表示，在地營業多年，因感念鄉親愛護，特地準備600盒麻糬讓民眾免費領取，帶回去拜拜、送禮都可以。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►嗑烤肉她喉嚨被插條狀物超痛　醫驚見竟是「一根毛」卡扁桃腺

►疫情中的八大小姐！她卸下濃妝擺攤賣烤魚　經紀成現金救命站

►國道恐怖逼車30公里！一聲喇叭引鬼切急煞　駕駛還原驚險過程

►不要命畫面曝！酒駕上國道才開5公里　醉茫下車躺地呼呼大睡

►獨／西螺麻糬名店門市擁有權鬧雙胞　兩陣營爆衝突！互告強制侵占

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
LIVE／新北「強化二級警戒」延到週四　侯友宜最新說明
陸「內褲妹」墜樓一腳插進天窗　驚悚畫面曝
快訊／染疫女學生住高雄漢來飯店　匡列30人PCR出爐
明年有「2千萬劑莫德納」　陳時中：想打都打得到
蔡英文、賴清德打高端能進美國？　陳時中回應了
美國認可疫苗「高端不在內」　陳時中這樣說
快訊／第九輪預約明截止！BNT、高端人數曝光
快訊／第二劑莫德納9／28配送　2大族群可接種
快訊／貢寮海岸驚見浮屍！　穿潛水衣卡礁岩「頭部發黑」
快訊／大雷雨來襲！　11縣市大雨特報
快訊／今本土+0！　增5例境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋土地公生日拜麻糬　雲林麻糬店600盒免費領2hr秒殺　

台南消防無人機隊加強整備 　 讓市民中秋佳節平安團圓

照顧服務員培訓班訓後就業率近9成　台南職前訓練課程招生中

中秋與永康仁愛之家育幼所兒少共度　黃偉哲祝福孩子未來發光發亮

台南永康崑大路市地重劃即將啟動　黃偉哲：讓永康發展再跨出一步

守住防疫成果！太魯閣峽谷音樂節今年取消　明年再見

中秋假期收假前一天　台南市環局再祭出3張罰單

「防止Delta莫招人烘肉」　松柏嶺受天宮再推創意防疫圖卡

金山磺港邊坡土石滑落坍塌裸露　新北災害復健工程穩固坡面

慶中秋節土地公成得道日　侯友宜至三重同仁宮參拜祈福

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

中秋土地公生日拜麻糬　雲林麻糬店600盒免費領2hr秒殺　

台南消防無人機隊加強整備 　 讓市民中秋佳節平安團圓

照顧服務員培訓班訓後就業率近9成　台南職前訓練課程招生中

中秋與永康仁愛之家育幼所兒少共度　黃偉哲祝福孩子未來發光發亮

台南永康崑大路市地重劃即將啟動　黃偉哲：讓永康發展再跨出一步

守住防疫成果！太魯閣峽谷音樂節今年取消　明年再見

中秋假期收假前一天　台南市環局再祭出3張罰單

「防止Delta莫招人烘肉」　松柏嶺受天宮再推創意防疫圖卡

金山磺港邊坡土石滑落坍塌裸露　新北災害復健工程穩固坡面

慶中秋節土地公成得道日　侯友宜至三重同仁宮參拜祈福

快訊／英國留學女足跡+1　這天待在板橋大遠百3小時

四大超商開工咖啡優惠一次看！美式拿鐵買2送2、抽抽樂2杯0元

國慶彰顯國防自主！　雄三、天弓、愛三將登場秀自衛肌肉

中秋太嗨放鞭炮燒毀鄰居拖鞋　東港警調監視器追查放炮人

蛇蠍女謝依涵逃死「獄中念空大」　最快17年後可聲請假釋已53歲

像是有「讀心術」的3個星座！第一名能看透人性，討厭你仍可繼續當朋友

9大「嫌惡設施」哪些會影響租屋意願？　網傻眼：這點根本大加分

王建民獲封「沙坑王老師」　高球實力讓職業選手驚呼「太強了」

整塊厚實Q彈！高雄現蒸「燒燙燙黑糖糕」　一周只賣一天快筆記

八十八顆芭樂籽喜曝「還清150萬」！　重啟巡演：快樂就是這麼簡單

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

地方熱門新聞

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

燒錯遺體　專家嚇：要靈前下跪、發重誓

墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光

台中「抱嬰怪男」找到了！家屬頻道歉

高美濕地連2天出現人形蜈蚣　農業局回應

台南早餐店傳火警　「水煙」滅蟑1送醫

3C賣場自來水管線破停車場變游泳池

松柏嶺受天宮再推圖卡　宣導中秋勿揪團烤肉

金山磺港邊坡土石滑落坍塌　新北災害復健穩固坡面

8000人擠爆墾丁大街！連假第二天攤販樂了

2女大生迷路哭：有人教我走河床

大石頭庄福德祠慶典　信眾挺他選桃園市長

中秋假期收假前環局再祭3張罰單

更多熱門

相關新聞

國道恐怖逼車30公里　一聲喇叭引鬼切急煞

國道恐怖逼車30公里　一聲喇叭引鬼切急煞

雲林縣一名駕駛人日前行經國道中山高前往苗栗拜訪友人，於北上167公里處台中路段遇到一輛銀色小客車行跡不穩偏移車道，按一聲喇叭示警後，疑似引起該輛車駕駛不悅，隨即緊跟逼車整整20多分鐘、約30公里路程，駕駛人事後向報案，警方目前正依強制及妨害公眾往來罪嫌偵辦中。

全國古蹟日—雲林秘寶隆重登場

全國古蹟日—雲林秘寶隆重登場

酒駕上國道才開5公里　太醉下車躺地大睡

酒駕上國道才開5公里　太醉下車躺地大睡

劉建國媒合企業採購斗六文旦　售出5萬公斤

劉建國媒合企業採購斗六文旦　售出5萬公斤

林內禪式納骨塔新建動土　規畫1萬櫃位2年後完工

林內禪式納骨塔新建動土　規畫1萬櫃位2年後完工

關鍵字：

土地公生日雲林麻糬供品幸福翔綺-西螺麻糬大王斗南鎮免費

讀者迴響

熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

iPhone 13 Pro Max首支開箱影片流出　塑膠封膜、豆腐頭都不見！

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面