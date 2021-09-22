連勝文表態支持朱立倫當黨魁　「他或許不完美但你至少可以接受」

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席改選25日登場，國民黨黨中央委員連勝文今（22日）在臉書表態支持候選人朱立倫擔任黨魁，並強調自己被朱立倫說服，認定朱有足夠經驗，可以帶領國民黨面對未來的嚴酷挑戰，「特別是2022年全國性的選舉」。

連勝文表示，朱立倫曾任桃園及新北市的首長共16年，其中治理600多萬人口，而朱最具有說服力的一句話，即是「我擔任行政首長期間，幾乎每一天都必須做出困難的決定！」

連勝文認為，國民黨自2020敗選後，整個重建的過程正進入深水區，面臨許多困難的問題，包括黨中央各部門以及與地方的整合，國民黨與各種民間團體的合作、資源募集、青年參政、兩岸及美日關係，以及最重要的，2022年大選的提名、佈局以及輔選的策略。

他說，國民黨現在不只是面對民進黨，更麻煩的還有虎視眈眈的民眾黨，「無時不刻都想挖我們牆腳」一旦國民黨被貼上標籤，被社會認定在兩岸議題上，屬於光譜上極端的路線，那2022年選舉註定會失焦，也可能導致不少國民黨人跳船至民眾黨。

因此，連勝文提出警告，2022一旦被升高為國家認同之戰，恐怕會有大量中間或淺藍的選民，流向民眾黨，而國民黨若只能靠深藍的基本盤，將會使我們縣市首長及議員選舉陷入極大困境，而沒有2022，又怎麼可能會有2024？

面對兩岸議題，連勝文覺得國民黨就像是在走鋼索，必須考量台灣社會現狀，及地緣政治的風險，而努力維持一個平衡的狀態。他強調，過去一年自己不認同黨中央的其中一點，就是認為國民黨已全面撤守兩岸議題，並自願放棄主導兩岸議題的機會與能力，甚至因為害怕被抹紅，錯失了許多有利於兩岸發展的良機。

但連勝文也坦言，他跟張亞中看法不同之處，即在於張亞中認為九二共識僅能處理「事務性的問題」，但他認為，事務性問題是兩岸現階段最重要的議題，若事務性問題都無法解決，又如何能碰觸更困難的政治性問題？

「我認為兩岸關係發展應該是採取『堆疊式』的步驟，透過一件件事務性問題的商討與解決，累積兩岸互信並摸索爭議解決的模式，這才是國民黨若再執政後的首要任務！」連勝文如此表示。

文末，連勝文也說，其實每一個黨主席候選人都有優缺點，也有令人喜歡或不滿的地方，但加加減減之後，朱立倫就變成一個「最大公約數」，亦即他或許不完美，但你至少可以接受，也因此得以避免黨內許多不必要的衝突及內耗，讓全黨上下能全力面對未來的挑戰！「懇請各位黨員仔細思考國民黨的現狀，在9/25那天，由你來決定國民黨的命運！」

稍早前，朱立倫也在底下留言表示，「勝文，一起拚！為了中國國民黨再站起來，為了中華民國的未來，一定要加倍努力！」