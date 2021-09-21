侯友宜喊話產銷別依賴單一市場　陳亭妃：馬英九就是最大推手

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，引來新北市長侯友宜喊話，農委會不能只是補貼，「產銷管道不要老是只有單一市場」，民進黨立委陳亭妃則反酸，台灣之所以會過度依賴中國市場，國民黨、前總統馬英九就是最大推手，「請問這有什麼爭議嗎？」

侯友宜20日受訪時表示，他之前就不斷提醒，產銷管道不要老是只有單一市場，世界各國都非常歡迎台灣水果，替農民找出路，若單一市場不行，還有其他產銷管道，農委會不能只是補貼，這樣沒有辦法解決實際問題。

對此，陳亭妃質疑，侯友宜應該先告訴大家的是，「誰把台灣推進只能依靠單一市場的絕路」，自己並非又想提起馬英九那個能力不足又軟弱的總統，但台灣之所以會過度依賴中國市場，最大的推手就是國民黨、就是馬英九，更反問「請問這有什麼爭議嗎？」

陳亭妃提及，馬英九在2008年初次選總統時，就一直不斷的向台灣社會洗腦灌迷湯，騙台灣人說「現在中國那麼強大，只要我們全面前進中國市場，那麼台灣經濟一定會變好」，於是台灣簽了ECFA，開放讓中國人來台自由行、開放兩國產業間的技術交流。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃提供）



「馬英九把餅畫了比月娘還大，阿結果呢？」陳亭妃細數，說要技術交流，結果整個產業技術被中國偷走，台灣人血本無歸完全去被當免洗筷，用完即丟，請問誰來賠償他們的心血？開放中國人來台自由行，結果四五個人去夜市吃一盤蚵仔煎，請問台灣人是要賺什麼？

陳亭妃指出，一堆被馬英九的兩岸開放政策拐去中國投資、追夢的台商，因得罪共產官員被逼著拋棄資產，跑路回台灣的更是多到數不完，「請問這些受害者他們能找誰負責？」還不只能自己鼻子摸摸認賠，至少命還留著就好。

陳亭妃認為，馬英九全面開放中國市場的結果，不只導致台灣國內經濟發展停滯甚至倒退，那個誇下海口的633支票，直到馬英九卸任都還無法兌現，讓一堆沒水準的中國客來台旅遊，更大幅降低台灣國旅的整體品質，而且最終獲利的終究是那些少數業者、那些一條龍的業者。

陳亭妃表示，就結果論來說，台灣就是因為馬英九及國民黨執政的全面對中國屈服之下，在十分短暫的時間內，就將台灣整體的經濟結構轉型成大幅依賴中國市場的國家。

陳亭妃強調，政府這幾年一直不斷的在解決前朝留給台灣的遺毒，但偏偏有人還是要繼續扯後腿，把台灣的經濟及經濟推進中國的框架之中，上述這些都是鐵的事實，侯友宜應該嚴肅正視「貴黨親中立場」帶給台灣傷害這件事。

陳亭妃也說，侯友宜是警務人員出身的領導者，對於追求事實的精神應該一致，而不是參與了政治之後，為了袒護自己所屬的政黨，而假裝看不到，變成一個連自己都不認識的自己。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

