張亞中批藍綠聯手算計　「一旦我當主席，民進黨銼嘞等」

▲張亞中。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席候選人張亞中21日表示，民進黨一再放出「張亞中當選，民進黨之後很好選」這樣的訊息，但事實真是如此嗎？恐怕恰恰相反，這是民進黨吹哨壯膽、自我安慰的作法，「說明了民進黨是最怕我張亞中的」。

張亞中在臉書指出，民進黨及黨主席候選人，幾乎調子一致的，抹黑他是紅統，讓人有亡黨感，目的是什麼？就是為了要拉下他，姑不論藍綠聯手拉下他的背後有什麼算計，但要達到拉下他的目的，與民進黨、黨主席候選人另一個說法「張亞中當選，民進黨2022、2024躺著選」，邏輯上根本不通。

張亞中提到，若民進黨要躺著選，應該要幫助他選上才對，怎麼會在民進黨的「中央電視台」中，大肆抹黑他？那是要把他拉下來，而不是要把他扶上去，讓民進黨好選。

張亞中直言，「我在這裡要正告民進黨，你們儘管抹黑我張亞中，讓我不要當選，否則，一旦我當上中國國民黨主席，就是終結你民進黨吃香喝辣、樂似神仙的貪婪腐化。凡殺不死我的，必使我更強大，民進黨你們銼嘞等吧！」

張亞中還說，畢竟他的參選，瓦解民進黨長期以來以「台獨」作為愛台灣的沙文論述，拉回到憲法為基礎，開展兩岸和平穩定關係的「新務實和平路線」，直接戳破民進黨總以「抗中」做為執政失能「遮羞布」的一貫伎倆，其實民進黨非常脆弱，正面對戰民進黨的作法，他會再做進一步分析。