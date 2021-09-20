戴資穎代言「高雄券」萌照曝！「露肚中空裝＋妹妹頭」超清新

▲世界球后戴資穎中秋趕拍高雄券廣告。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府配合中央發行五倍券，加碼推出「高雄券」，並找來世界球后戴資穎代言。市府今也搶先公布拍攝劇照，小戴清新活潑模樣造型也曝光了。

副市長史哲18日與觀光局長周玲妏，帶了應景的柚子及飯糰、米其林一星甜點，一起前往高雄券廣告拍攝現場探班，感謝世界球后戴資穎與劇組夥伴，中秋連假依然把握時間，加快拍攝作業。

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▲▼世界球后戴資穎中秋趕拍高雄券廣告，副市長史哲探班送上柚子。（圖／高雄市政府提供）

繼去年雄冬好玩觀光影片大獲好評後，史哲副市長特別感謝小戴再次同意披掛上陣，將其在奧運羽球殿堂奮戰不懈的能量，呈現在高雄券上，更允諾在高雄的振興行動，及接下來的大型節慶與觀光推廣活動，繼續努力代言高雄，把高雄的榮耀廣推出去。

史哲透露，這一次除邀請世界球后戴資穎作為推廣大使外，市府團隊為了後疫時代的產業振興活動，籌組振興小組密集的開會討論，從「開就賺」振興活動，設計發送高雄券讓中央五倍振興券變六倍、夜市商圈券與推廣、抽獎活動等，都用心設計，更研發與餐飲、旅宿、百貨業者結盟振興夥伴關係，期望能夠達成精準振興。

史哲進一步說明，在規劃相關振興活動過程中，市府運用民調數據，掌握消費者去年運用三倍券的真實消費選擇。大家消費的前七名：分別是日用品、電器或3C、餐飲、服飾、旅遊住宿、夜市/小吃、休閒娛樂等，並有八成五的市民將三倍券消費在高雄、兩成三的市民消費在外縣市。

▲戴資穎以妹妹頭萌樣造型拍攝高雄券廣告。（圖／高雄市政府提供）

▲世界球后戴資穎中秋趕拍高雄券廣告。（圖／高雄市政府提供）

對於本次五倍券，大家想要運用消費的目標，前七名分別是日用品、電器或3C、餐飲、服飾、旅遊住宿、夜市/小吃、休閒娛樂，跟上次三倍券相去不遠。在加碼方式上，有48.1%將近五成的市民朋友希望是加碼換券，有25%的市民朋友希望推出消費登錄抽大獎的活動。

史哲強調，高雄券全市消費皆可用，不論是用紙本振興券、數位振興券的民眾都可參加「高雄開就賺」活動，市府會針對疫情衝擊最大的餐飲、旅宿、百貨、商圈夜市業者精準振興，並採用50元小面額的設計讓更多店家受惠，尤其券上更有世界球后戴資穎的肖像，一定會更搶手，歡迎大家一起來高雄開就賺，開心的「開振興券、賺高雄券」。

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