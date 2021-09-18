樹葉、柚子、石頭都來排隊了　高雄前鎮「三節奇景」網讚爆

▲前鎮鎮興橋被里民放石頭、樹葉佔位排隊，被讚爆』有秩序」 。（圖／翻攝自臉書／前鎮二手貨）

記者許宥孺／高雄報導

高雄前鎮河被民眾拍下，橋上放了樹葉、樹枝、奶瓶刷，不過巧妙的是這些物品都井然有序的擺放好，成了當地奇景。當地里長表示，里民為領三節愛心物資，因此提早一天佔位，不過昨天被民眾檢舉，清潔隊下午就來清運，里民今早看到佔位物品不見，都很傻眼。

臉書粉專「前鎮二手貨」17日發布貼文表示，「前鎮每年中秋奇觀，鄉親們真的是太有秩序，太好太棒了」，只見照片中的前鎮鎮興橋被放了石頭、樹枝、樹葉、樹幹、寶特瓶、奶瓶刷，連當季水果柚子的果皮也被放在地上，每一件物品都井然有序的排排隊，形成當地奇觀。

有網友笑說：「這個排石頭，也太好笑了」、「這是台灣人的軟實力（台灣之光）」、「要如何分辨哪顆石頭是他的？要是風吹了⋯⋯樹枝葉子移位怎麼辦」、「笑死還有分段的柚子」。

▲佔位物品被清運走，里民今天乖乖排隊。（圖／翻攝自臉書／前鎮二手貨）

《東森新媒體ETtoday》記者詢問當地里長涂明鏡，他表示，每年過年、端午、中秋，他都會發放米、麵條等物資，一袋大約值500元，限量只有1000份，不限資格，每年都是早上9點開始發，里民都很踴躍，從昨天開始就有人陸續放置物品排隊，樹枝、樹葉、石頭都有，很有趣。

涂明鏡表示，昨天有運動民眾經過鎮興河，發現里民以物品佔位排隊，認為佔據人行道又易造成危險，因此向1999檢舉，環保局昨天下午就來清理，把這些東西當成垃圾清運載走了。

▲清潔隊昨日下午清運垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

涂明鏡說，今天有里民發現自己佔位的物品不見了，感到很傻眼，也有老人家抱怨看不到自己的東西，反而失去原有的秩序，不過這也沒辦法，所幸物資還是順利的在1小時內發放完畢，沒領到的，下次還有機會。

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