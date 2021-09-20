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中秋放煙火擾民　環保局持稽查取締告發

▲中秋節連假，20日凌晨眾人睡夢時分，零星於黃金海岸一帶有人違規放煙火，將當地住戶全都驚醒，稽查人員急奔現場，當場告發一件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋節連假，20日凌晨眾人睡夢時分，零星於黃金海岸一帶有人違規放煙火，將當地住戶全都驚醒，稽查人員急奔現場，當場告發一件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節連假，台南市環保局人員繃緊神經執行稽查取締工作，但仍有民眾將個人喜樂建立在他人痛苦之上，20日凌晨眾人睡夢時分，零星於黃金海岸一帶放煙火，將當地住戶全都驚醒，稽查人員急奔現場，當場告發一件，環保局強調，將加強巡邏，取締民眾不顧他人安寧需求的行徑，並不排除以最高金額3萬元裁罰。

▲中秋節連假，20日凌晨眾人睡夢時分，零星於黃金海岸一帶有人違規放煙火，將當地住戶全都驚醒，稽查人員急奔現場，當場告發一件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局清潔隊20日清晨6時許即派工整理林默娘公園、黃金海岸、觀夕平台等海岸線環境，上午8時許環境已大致恢復。總計出動32人次，清理出1.7公噸垃圾。

加班整理環境的清潔隊員無奈的說，每年中秋節都要與炮屑奮戰，今年一口氣放4天假，同事都得輪流出勤，雖然羡慕別人連放4天、但整理環境是自己的職責也只能努力儘快完成。

環保局統計，20日在觀夕平台、黃金海岸、林默娘公園，總計開出51張勸導單，另外，有27件環保陳情報案，南區共8件，其中4件在半夜以後，稽查人員急忙趕到時，當場逮獲1件。由於少數民眾點燃就跑走，以致稽查人員未能即時取締，將檢討稽查方式。

▲中秋節連假，20日凌晨眾人睡夢時分，零星於黃金海岸一帶有人違規放煙火，將當地住戶全都驚醒，稽查人員急奔現場，當場告發一件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中秋連假已近尾聲，環保局無奈的說，連假開始迄今大多數的民眾都很配合法規，整體來說環境安靜許多，遺憾的是還是有人不顧他人的需求安寧的權益， `距` 收假還有1、2天的時間，一定會強力巡查、取締。

▲中秋節連假，20日凌晨眾人睡夢時分，零星於黃金海岸一帶有人違規放煙火，將當地住戶全都驚醒，稽查人員急奔現場，當場告發一件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲民眾發揮公德心，開心過節放煙火時，顧慮到他人對環境安寧的需求，也請環保局加強取締與勸導。黃偉哲也感謝清潔隊一大早就出勤整理環境，請民眾體諒基層工作人員的辛勞與付出，己所不欲勿施於人。

▲中秋節連假，20日凌晨眾人睡夢時分，零星於黃金海岸一帶有人違規放煙火，將當地住戶全都驚醒，稽查人員急奔現場，當場告發一件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，依噪音管制法第八條規定，夜間10時起至隔日上午7時，不得施放爆竹煙火，違者都將依噪音管制相關規定處以新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰， 這次連假目前為止告發3件（黃金海2件，林默娘公園1件），總勸導122件。

環保局呼籲民眾，如發現管制時段有人燃放爆竹煙火或造成環境髒亂行為，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或6572916轉222向環保局檢舉。

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