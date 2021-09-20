出遊照被轟爆！潔哥「脫罩餵奶」怒反擊：林北包房

▲潔哥出遊照遭「口罩魔人」示警，怒PO無罩餵奶照片反擊。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔Facebook）

記者張鈜閔／綜合報導

「鄉民女神」潔哥日前在臉書曬出遊照，卻被網友抓包「沒戴口罩」而被批評，她怒轟「正義魔人真的很煩」，事後還PO一張「脫罩餵奶」照片反擊！

有著「鄉民女神」封號的網紅潔哥（李秉潔）19日在臉書曬出沒有戴口罩的出遊照片，卻遭部分網友批評沒有遵守防疫規定，對此她無奈表示：「在完全沒人的地方，口罩拿下來10幾秒拍個照片，也會有人來酸，我這樣拍照還比去人擠人的地方來的安全多了吧！」，事後刪除爭議照片。

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但她也在留言區怒轟「正義魔人真的很煩」，並指出「可是在餐廳吃東西可以脫口罩？沒人的地方脫口罩拍照不行」，並且認為「這些人只是想酸啦」。

▲潔哥拍照時暫時將口罩拿下引發爭議，她在臉書開嗆反擊。（圖／翻攝潔哥臉書）

事後更在臉書PO出一張「脫罩餵奶」照片嗆聲「林北包房脫罩喝奶！」、「智障酸民太多，這樣沒話說了吧」，讓不少網友笑翻「脫罩喝奶很正常」、「不要理酸民啦！」、「這樣還有人說話那真的有夠離譜了」，也有網友失望表示「褲子都脫了跟我說是這個罩」、「此罩非彼罩，有點惋惜」

▲潔哥出遊照遭「口罩魔人」示警，怒PO無罩餵奶照片反擊。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔Facebook）