消防局辦事員上班爽追劇「月領7萬」　同事檢舉竟遭嗆：相堵會到

▲辦事員每天上班追劇摸魚，同事怒拍照檢舉。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市消防局一名辦事員遭同事檢舉，月薪領7萬元卻每天上班都在追劇摸魚，消防局根據檢舉照片給予3次劣蹟懲處，但這名辦事員事後卻嗆同事「相賭會到」，還說最好別讓他知道是誰檢舉。大隊長黃楓森表示，已告誡不得再犯，若屢勸不聽不排除做職務調整。

高雄市消防局第三大隊一名50多歲辦事員過去從警，後轉任消防局辦事員，主要承辦文書工作、義消業務等，但他卻被同事踢爆，上班天天爽爽追劇，偏愛看宮廷劇、美食、社會檔案類節目，舒服度日的公務生活，每月還領7萬元月薪。

▲ 消防局找辦事員約談，並給予3次劣蹟懲處。（圖／記者吳世龍攝）

辦事員遭同事附照片向局裡檢舉後，消防局找他約談，辦事員表示，確實於公務時間從事非公務行為。消防局勸誡應約束自身行為，並給予3次劣績處分。

不料，辦事員被約談後，回到辦公室竟對同辦公室人員嗆聲「相賭會到(台語)」，還放話「最好別讓我知道是誰檢舉，查到絕對要他好看」。

對此，消防局再次約談辦事員，但他表示，因受約詢訓斥後，對於被檢舉一時氣憤，才會說出不好聽的氣話。大隊長黃楓森表示，該名辦事員事後也向大隊幹部坦承，因自身情緒控管失當，會深刻檢討。

黃楓森表示，以告誡該名辦事員不得再犯，若再發現看影片摸魚情事，不排除做職務調整；本局亦要求各級幹部應加強內部管理，要求同仁上班勤務應落實，不可使用電腦從事非公務之事務，維護辦公紀律，勿因個人言行失檢，而影響機關形象。

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