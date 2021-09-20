第九輪開搶！預約平台順到爆　他秀「超前段序號」驚：全時段任選

記者邱晟軒／綜合報導

第9輪疫苗預約開搶！公費疫苗預約平台今（20日）提供三類民眾預約第1劑BNT、一類民眾預約高端第二劑，不過10點一到，並沒有造成前幾輪，瞬間流量爆衝造成網頁當機的慘況，反而意外通順。對此就有鄉民發文直呼，「結果今天BNT預約，系統一路通順，附近診所全時段都可以選！」

▲第九輪疫苗接種10點開搶，預約平台意外很順暢！（圖／翻攝公費疫苗預約平台）

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▲第九輪提供接種BNT_高端疫苗。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，第九輪符合BNT預約資格對象為18至22歲、所有65歲以上，以及第九類40歲以上，且9月17日中午前已登記選擇BNT民眾，將可預約接種BNT疫苗第一劑，共計91萬0,184人。9月28日（含）前符合高端疫苗第二劑接種，間隔滿4週以上民眾，可預約接種高端疫苗第二劑，共計65萬2,833人。

然而，就有一名20歲鄉民在批踢踢八卦板上PO文指出自己成功預約到BNT，且序號為002號，驚訝表示「上次第八輪AZ原本就想預約了，結果一開放系統直接死亡進不去，晚點登入後，附近施打站已經全滿了，不知道到底多少人在跟我搶疫苗？結果今天BNT預約，系統一路通順，附近診所全時段都可以選，484代表沒人要打？」

▲有鄉民直呼，第九輪預約過程順到爆 。（圖／翻攝PTT）

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛回應，「真的順到炸掉」、「已預約！爽」、「我20歲搶到001號」、「我0900000013」、「你忘了現在是連假嗎？誰連假那麼早起」、「我也是時間認選，好爽喔」，不過也有網友分析指出「一個診所一個診頂多打2.30個，所以每個人序號都差不多的」。

指揮中心提醒，民眾前往接種高端第二劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，若疫苗接種卡遺失，請返回第一劑接種之醫療院所申請補發，以便順利完成第二劑接種。