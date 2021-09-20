疫情沒收入！他離職3年還動前東家歪腦筋　闖雞蛋行搶7萬多元

▲高雄男生活困頓，搶前東家當周營業額7萬多元。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名張姓男子疫情期間失業，竟將歪腦筋動到前東家身上，19日下午闖進店內，向林姓員工表示，老闆曾積欠薪資，徒手搶走7萬多元逃逸。警方獲報後，當日拘提張男到案，訊後移送偵辦。

張姓男子19日中午開車到後昌路，停在曾工作的雞蛋行，當時店家正要打烊，張男尾隨林姓員工進入店內，表示龔姓老闆過去有積欠他薪資，徒手搶走當週營業額7萬6514元後就開車逃逸，員工趕緊報警。

▲張姓男子搶錢後，駕駛自小客車離去。（圖／記者許宥孺翻攝）

楠梓分局獲報後，依據林姓員工描述，調閱周圍監視器畫面，確認身分後，即向檢察官申請拘票，當日下午5點拘提張男到案。

張姓男子表示，疫情期間，與妻子都失業沒有收入，實在活不下去，才會想到之前從事載運雞蛋司機，了解公司金錢流向，才會藉口和老闆有薪資糾紛上門搶錢。

▲警方在張男於三民區住處逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，張姓男子有多項前科，包括公共危險罪、詐欺、毒品等，3年前在楠梓區一家雞蛋行擔任貨運司機，月薪約3萬塊，離職後多以打零工為主，沒有固定收入；雞蛋行老闆也強調，並沒有積欠薪資。警方訊後，依搶奪罪移送地檢署偵辦，並擴大清查是否有涉及其他刑案和共犯。

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