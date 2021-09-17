　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高雄券領取流程曝！「數位綁定」即參加　滿額簡訊通知領券

▲▼ 高雄券數位綁定流程。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄券將結合9銀行、電子票證、電子支付業者，以數位綁定方式對接五倍券、高雄券。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府日前也預告推出加碼「高雄開就賺」振興活動，將結合業者推出超狂優惠。市府17日正式公布將與9家銀行、電子支付、電子票證業者合作，進行五倍券綁定時，就參加「高雄開就賺」，消費滿2500元就會以簡訊通知，民眾可選擇3種領取方式獲得高雄券。

高雄市經發局表示，由於去年數位三倍券近七成民眾使用信用卡綁定，今年高雄特別與數間國內指標性銀行及支付業者合作，將地方加碼方案結合信用卡與電子支付，對接數位振興券。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 高雄券數位綁定流程。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄券數位綁定合作業者。（圖／高雄市政府提供）

經發局指出，合作業者包含：國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等5家銀行業者，以及LINE Pay、台灣Pay、PChome Pi錢包以及一卡通合作。合作銀行的發卡量超過1600萬張，對接種類最廣、加碼綁定最簡單！於綁定合作支付業者數位振興券時，即可同步選擇加入「高雄開就賺」活動，直接對接零時差。

使用數位振興券的民眾，進行數位綁定後，即可在合作業者的綁定頁面中選擇加入「高雄開就賺」活動；在高雄消費滿5000元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就能夠拿到1000元高雄券，數量有限，儘速消費。此外，消費過程中已部署智慧機制，綁定後累計金額、達標通知將全程自動通知。

▲▼ 高雄券數位綁定流程。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄券數位振興3特色。（圖／高雄市政府提供）

市長陳其邁指出，高雄券的數位振興方案，有三大特色：「數位綁定 振興券對接無時差」、「智慧機制 自動計算自動通知」、「方便好領 領券用券通通搞定」。讓使用數位振興券的民眾在數位對接、累計消費、領券用券都能夠無縫接軌。

經發局長廖泰翔表示，民眾在高雄消費滿額之後將會收到簡訊的領券通知，即可在網站上預約取券的方式，不僅能選擇郵寄到府，還能選擇在全台7-11或是高雄捷運車站取券。

經發局強調，「高雄券」全市消費皆可用。不論是使用紙本振興券、數位振興券的民眾都可以參加「高雄開就賺」活動，將會針對疫情衝擊最大的餐飲、旅宿、百貨、商圈夜市業者精準振興，並採用50元小面額的設計讓更多店家受惠，實體振興券方案細節將陸續公布。

▼ 高雄券數位綁定流程。（圖／高雄市政府提供）

▲▼ 高雄券數位綁定流程。（圖／高雄市政府提供）

▲▼ 高雄券數位綁定流程。（圖／高雄市政府提供）

▲▼ 高雄券數位綁定流程。（圖／高雄市政府提供）

【更多新聞】

龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬：瀟灑身影永留心中

快訊／3貨輪驚爆28確診！曾停泊高雄港　陳其邁：港埠提升管制

快訊／3貨輪接連爆確診　高雄港工作人員295人採檢結果出爐

試管5年才成功！高雄媽癲癇冒險剖腹產子　產後驚見拳頭大腦瘤

消防局辦事員上班爽追劇「月領7萬」　同事檢舉竟遭嗆：相堵會到

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
阿里巴巴女員工遭主管、客戶輪流性侵！　飯局撿屍照曝光
iPhone 13「0元新機」　3大電信資費一次看
霹靂小隊隊員「酒駕拒測+沒戴安全帽」！　方仰寧震怒記過、拔牌
不是邊緣人！「地震演習簡訊」大響　網嚇壞：以為怎麼了
國家級警報來了！9:21全台發送地震演習簡訊　9:25海嘯測
路易莎登錄興櫃「攻上200元大關！」　一張價差9萬元
111刀弒父！母心碎「判他死刑」　逆子獄中自縊亡
糟了！大谷翔平手臂出狀況　本季恐提早關機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／不是邊緣人！「地震演習簡訊」大響　網嚇壞：以為要跑了

ZARA官網寫「中國台灣」 　他喊：滾出台灣！不道歉就拒買

莫德納混打BNT「不符邏輯」！毒理專家2原因反對：混高端還比較可行

快訊／高雄券領取流程曝！「數位綁定」即參加　滿額簡訊通知領券

騎士停路邊讓妻小下車　遭開單罰500元！這3情況都會被檢舉併排

別驚慌！9：21全台發送地震演習簡訊　沒收到就是「國家級邊緣人」

快訊／108萬劑莫德納來了！47秒登機影片曝　估今晚10：15抵台

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了！到底搞什麼

莫德納將回血400萬劑！今108萬劑抵台　75歲↑開打第2劑

75歲以上第二劑莫德納今開放　29萬人符資格「7大QA一次看」

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

快訊／不是邊緣人！「地震演習簡訊」大響　網嚇壞：以為要跑了

ZARA官網寫「中國台灣」 　他喊：滾出台灣！不道歉就拒買

莫德納混打BNT「不符邏輯」！毒理專家2原因反對：混高端還比較可行

快訊／高雄券領取流程曝！「數位綁定」即參加　滿額簡訊通知領券

騎士停路邊讓妻小下車　遭開單罰500元！這3情況都會被檢舉併排

別驚慌！9：21全台發送地震演習簡訊　沒收到就是「國家級邊緣人」

快訊／108萬劑莫德納來了！47秒登機影片曝　估今晚10：15抵台

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了！到底搞什麼

莫德納將回血400萬劑！今108萬劑抵台　75歲↑開打第2劑

75歲以上第二劑莫德納今開放　29萬人符資格「7大QA一次看」

LIVE／蘇貞昌專案報告「3+11」　朝野抓疫情破口元兇

中秋連假避免交通打結　東港警演練調撥車道

龍劭華靈堂今開放親友　遺孀兒子神色哀戚一早抵會館忙打點

超咕溜手洗野山愛玉！台南爆料系冰店　必吃古早味彩虹湯圓＋麵茶

日本男雙3大主力退役！　仍由桃田賢斗、奧原希望領軍蘇迪曼盃

阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光　嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

掛羊頭賣狗肉！　南警擴大臨檢查獲護膚店內聚賭全都辦

一周內就有中意房！他卻猶豫了「還看不到10間」　內行戳破心態

中秋連假將至　王國材提醒搭車注意防疫

美澳外長防長會談聲明　「強化與台灣關係」挺台加入國際組織

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

生活熱門新聞

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

罹癌媽「等不到健康的肺」　兒陪病3年等奇蹟

年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

別驚慌！9：21全台發送地震演習簡訊

快訊／莫德納來了！47秒登機影片曝

3類人優先打BNT疫苗！指揮中心曝「往下開放對象」

75歲以上第二劑莫德納今開放　7大QA一次看

最快周日有新颱發展　連假降雨熱區出爐

摩斯新品粉紅米漢堡激似1物！網崩潰了

莫德納將回血400萬劑！今108萬劑抵台

更多熱門

相關新聞

新加坡新增910人確診　破16個月新高

新加坡新增910人確診　破16個月新高

新加坡本土COVID-19案例不斷飆升，衛生部昨天深夜表示，境內新增910人確診，包括803起社區案例、103起移工宿舍案例，累計7萬4848人確診；另新增1人死亡，累計59人病故。

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

一圖掌握BNT、莫德納預約資格！

一圖掌握BNT、莫德納預約資格！

院長帶頭一起玩　王世堅：康樂股長嗎

院長帶頭一起玩　王世堅：康樂股長嗎

警政署NPA臉書宣導「五倍券詐騙」

警政署NPA臉書宣導「五倍券詐騙」

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁高雄券五倍券數位綁定銀行電子支付電子票證

讀者迴響

熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁

不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面