快訊／高雄券領取流程曝！「數位綁定」即參加　滿額簡訊通知領券

▲高雄券將結合9銀行、電子票證、電子支付業者，以數位綁定方式對接五倍券、高雄券。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府日前也預告推出加碼「高雄開就賺」振興活動，將結合業者推出超狂優惠。市府17日正式公布將與9家銀行、電子支付、電子票證業者合作，進行五倍券綁定時，就參加「高雄開就賺」，消費滿2500元就會以簡訊通知，民眾可選擇3種領取方式獲得高雄券。

高雄市經發局表示，由於去年數位三倍券近七成民眾使用信用卡綁定，今年高雄特別與數間國內指標性銀行及支付業者合作，將地方加碼方案結合信用卡與電子支付，對接數位振興券。

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▲高雄券數位綁定合作業者。（圖／高雄市政府提供）

經發局指出，合作業者包含：國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等5家銀行業者，以及LINE Pay、台灣Pay、PChome Pi錢包以及一卡通合作。合作銀行的發卡量超過1600萬張，對接種類最廣、加碼綁定最簡單！於綁定合作支付業者數位振興券時，即可同步選擇加入「高雄開就賺」活動，直接對接零時差。

使用數位振興券的民眾，進行數位綁定後，即可在合作業者的綁定頁面中選擇加入「高雄開就賺」活動；在高雄消費滿5000元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就能夠拿到1000元高雄券，數量有限，儘速消費。此外，消費過程中已部署智慧機制，綁定後累計金額、達標通知將全程自動通知。

▲高雄券數位振興3特色。（圖／高雄市政府提供）

市長陳其邁指出，高雄券的數位振興方案，有三大特色：「數位綁定 振興券對接無時差」、「智慧機制 自動計算自動通知」、「方便好領 領券用券通通搞定」。讓使用數位振興券的民眾在數位對接、累計消費、領券用券都能夠無縫接軌。

經發局長廖泰翔表示，民眾在高雄消費滿額之後將會收到簡訊的領券通知，即可在網站上預約取券的方式，不僅能選擇郵寄到府，還能選擇在全台7-11或是高雄捷運車站取券。

經發局強調，「高雄券」全市消費皆可用。不論是使用紙本振興券、數位振興券的民眾都可以參加「高雄開就賺」活動，將會針對疫情衝擊最大的餐飲、旅宿、百貨、商圈夜市業者精準振興，並採用50元小面額的設計讓更多店家受惠，實體振興券方案細節將陸續公布。

▼ 高雄券數位綁定流程。（圖／高雄市政府提供）

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