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獨／直擊Apple買1送1　門一開「奧運短跑」他狂奔搶第1：超划算

▲▼義享時尚廣場Apple門市開幕慶活動。（圖／記者許宥孺攝）

▲義享時尚廣場Apple門市開幕慶，消費者不顧形象狂奔搶購。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄義享時尚廣場Apple專賣店於17日正式開幕，經銷商推出首波四大優惠，18日有市價3000元的「HomePod mini」買一送一，由於數量有限，不少消費者清晨7點就在外等候，待10點30分百貨一開門，直衝2樓門市，記者直擊，短程20米衝刺就如同奧運賽般刺激。

▲▼義享時尚廣場Apple門市開幕慶活動。（圖／記者許宥孺攝）

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▲▼義享時尚廣場Apple門市開幕，中秋4天連價天天有優惠。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼義享時尚廣場Apple門市開幕慶活動。（圖／記者許宥孺攝）

義享時尚廣場開幕至今近6日個月，第三季陸續引進超過20家國際精品品牌，蘋果迷期盼的Apple專賣店也於17日正式開幕，中秋4天連假天天有優惠，最搶手的「HomePod mini」，市價3000元，經銷商推出買一送一限時限量組合，可說是相當有誠意。

▲▼義享時尚廣場Apple門市開幕慶活動。（圖／記者許宥孺攝）

▲開幕慶首日推出市價3000元「HomePod mini」買一送一。（圖／記者許宥孺攝）

《東森新媒體ETtoday》18日上午直擊搶購熱潮，百貨於10點30分準時開門迎客，不到1分鐘，近百名消費者就狂奔殺進2樓搶排隊，速度迅雷不及掩耳，就連工作人員私下都笑說，「好像在比奧運短跑！」

▲▼義享時尚廣場Apple門市開幕慶活動。（圖／記者許宥孺攝）

▲羅先生直呼：「很划算！」。（圖／記者許宥孺攝）

「很划算！這是最吸引人的」，搶下第一的是27歲羅先生，他喘吁吁地說，家住鳳山，一起床就趕緊衝來排隊，就是鎖定HomePod mini買一送一，目前還沒想到要怎麼使用，「先搶再說了！」排第二的女子笑說，昨天就已經先來看貨，準備要搶購當朋友的生日禮物。

義享時尚廣場表示，從大門口衝到Apple門市，不含手扶梯大約是20公尺，也有消費者從機車停車場，提早進場完成防疫措施，搭手扶梯直接衝上樓也很迅速。

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