退回5萬加菜金2年後被依貪污調查　原因令人傻眼

▲曾有一公務員收到包商餽贈加菜金在拒收退還後2年仍遭調查站傳調訊問，原來是少了自主通報步驟，在重重調查後才釐清嫌疑。 （圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中秋佳節到來，不少務員或清潔隊員均會收到民眾盛情餽贈禮品甚至財物，斗六市公所政風處分享，曾有一公務員收到包商餽贈5萬元加菜金在拒收退還後2年仍遭調查站傳調訊問，原來是少了一個步驟，雖最後釐清嫌疑，斗六市長林聖爵說，如果民眾想對他們的辛勞給予肯定，只要說聲「辛苦了」、「謝謝」就行了。

每當節慶前後常有市民或廠商基於民間社交禮俗，對公務員致贈財物或邀宴應酬，公務員如遇有相關邀宴或受贈財物情事時，也應拒絕或退還，對於來不及退還的物品，亦可透過政風室以適當方式歸還或轉贈給慈善機構。

斗六市公所政風室主任李思賢分享，曾有某縣府工程承包商於佳節前夕，透過公司員工餽贈5萬元的加菜金給承辦單位的科長，這位科長清廉自持當場婉拒，但是疏忽沒有將這件事情簽報長官、知會政風。

事發2年後，這間承包商因涉犯其他弊案而遭調查，調查人員搜出該公司帳簿，查出2年前仍有支出5萬元公關費給這位科長的紀錄，調查發現原來是該員工私吞了加菜金，未歸還給公司銷帳，幸好有幾位當時在現場的同事出面作證，才得以澄清。所以公務員就算當場拒絕或退還餽贈財物，還是要依程序辦理，避免引來不必要的麻煩。

斗六市長林聖爵說，市公所團隊為市民服務是應盡的職責，沒有理由收受民眾禮物，對於有職務利害關係者送的財務更是不能收，也請市民及廠商不用送禮給公務員，如果民眾想對他們的辛勞給予肯定，只要說聲「辛苦了」、「謝謝」就行了。

▲斗六市公所政風室主任提醒，公務員就算當場拒絕或退還餽贈財物，還是要依程序辦理，避免引來不必要的麻煩。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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