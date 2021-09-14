雲林婦陳屍小黃車廂　涉案男友桃園雞舍離奇亡...檢解剖查死因

▲雲林縣蘇姓婦人失蹤月餘，被發現陳屍在小黃車廂內，桃園龜山分局配合查獲蘇女所有之豐田銀色轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

雲林縣蘇姓婦人7月下旬後音訊全無，家人報案協尋後，其中桃園警方陸續尋獲蘇女所有轎車，另外，蘇婦男友則被發現陳屍在桃園大溪一處偏僻處雞舍，警方向桃園地檢署報驗；桃檢14日表示，承辦檢察官初步相驗發現並無外力介入，死者被發現時已死亡多時，經過解剖後目前正等待解剖報告出爐才能釐清真正死因。

▲雲林縣蘇姓婦人失蹤月餘，桃園大溪分局在接獲報案指稱，疑似涉案鄭姓男子陳屍在轄區某雞舍內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對雲林縣西螺鎮58歲蘇姓婦人失蹤案，蘇婦後來被發現陳屍在其鄭姓男友向友人借來的小黃車廂內，由於死因不單純，雲林地檢署指揮警方偵辦，警方查出蘇婦所有轎車被發現在桃園市龜山區某處，涉有重嫌的鄭姓男子在8月中旬被發現陳屍在桃園市大溪區某處偏僻雞舍內。

桃園市龜山警分局於8月中旬尋獲蘇姓婦人所有之銀色豐田轎車，事後查出車主是蘇姓婦人，已通報桃園與雲林地檢署。

▲桃園大溪分局上月中旬接獲報案指稱，疑似涉案鄭姓男子陳屍在轄區某雞舍內，圖為案發地點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市大溪警分局指出，8月16日接獲民眾報案指稱，1名男子被發現陳屍在大溪一處雞舍內，現場並無打鬥情形，警方查出死者身分後通知家屬，並報請桃園地檢署相驗。

桃園地檢署檢察官相驗後，初步查出沒有外力介入，死者身上沒有可疑外傷，現場也無留下遺書等證據，由於鄭男疑似涉及雲林蘇姓婦人死亡案有關，檢察官率領法醫魏鄭姓男子解剖釐清死因，目前解剖報告尚未出爐，等正式報告出爐後可釐清真正死因。

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