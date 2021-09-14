　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林婦陳屍小黃車廂　涉案男友桃園雞舍離奇亡...檢解剖查死因

▲雲林縣蘇姓婦人失蹤月餘，被發現陳屍在小黃車廂內，桃園龜山分局配合查獲蘇女所有之豐田銀色轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲雲林縣蘇姓婦人失蹤月餘，被發現陳屍在小黃車廂內，桃園龜山分局配合查獲蘇女所有之豐田銀色轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

雲林縣蘇姓婦人7月下旬後音訊全無，家人報案協尋後，其中桃園警方陸續尋獲蘇女所有轎車，另外，蘇婦男友則被發現陳屍在桃園大溪一處偏僻處雞舍，警方向桃園地檢署報驗；桃檢14日表示，承辦檢察官初步相驗發現並無外力介入，死者被發現時已死亡多時，經過解剖後目前正等待解剖報告出爐才能釐清真正死因。

▲雲林縣蘇姓婦人失蹤月餘，桃園大溪分局在接獲報案指稱，疑似涉案鄭姓男子陳屍在轄區某雞舍內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲雲林縣蘇姓婦人失蹤月餘，桃園大溪分局在接獲報案指稱，疑似涉案鄭姓男子陳屍在轄區某雞舍內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對雲林縣西螺鎮58歲蘇姓婦人失蹤案，蘇婦後來被發現陳屍在其鄭姓男友向友人借來的小黃車廂內，由於死因不單純，雲林地檢署指揮警方偵辦，警方查出蘇婦所有轎車被發現在桃園市龜山區某處，涉有重嫌的鄭姓男子在8月中旬被發現陳屍在桃園市大溪區某處偏僻雞舍內。

桃園市龜山警分局於8月中旬尋獲蘇姓婦人所有之銀色豐田轎車，事後查出車主是蘇姓婦人，已通報桃園與雲林地檢署。

▲桃園大溪分局上月中旬接獲報案指稱，疑似涉案鄭姓男子陳屍在轄區某雞舍內，圖為案發地點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園大溪分局上月中旬接獲報案指稱，疑似涉案鄭姓男子陳屍在轄區某雞舍內，圖為案發地點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市大溪警分局指出，8月16日接獲民眾報案指稱，1名男子被發現陳屍在大溪一處雞舍內，現場並無打鬥情形，警方查出死者身分後通知家屬，並報請桃園地檢署相驗。

桃園地檢署檢察官相驗後，初步查出沒有外力介入，死者身上沒有可疑外傷，現場也無留下遺書等證據，由於鄭男疑似涉及雲林蘇姓婦人死亡案有關，檢察官率領法醫魏鄭姓男子解剖釐清死因，目前解剖報告尚未出爐，等正式報告出爐後可釐清真正死因。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►快訊／國一南下鋼板小貨車火燒車　駕駛及時逃生、無人傷亡

►認識國中女才3天就演動作片！4續集換場摩鐵　19歲男大生慘了

►影／桃園市表揚東奧選手　鄭文燦致謝：讓世界看見台灣

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
麥當勞女員工染疫！北市匡列36人「PCR出爐」
周潤發搭小黃被拒載！　司機「反問9字」他啞口無言
快訊／日本宣布：再贈台50萬劑AZ疫苗
快訊／璨樹來襲他河邊釣魚遭沖走　3公里外泥灘尋獲遺體
阿扁家門「可疑牛皮紙袋」真相曝！　分局長遭記過2次
iPhone出現安全漏洞！　沒點連結也遭入侵
500元「客庄券」來了！中籤機率增　適用範圍公布
31歲溺斃消防員是獨子　友曝：潛水高手擁證照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

睡夢遇火劫1死1命危！父母倒地前　用生命最後力氣救兒：快逃

他深情看著亡妻的雪納瑞　解鎖「紙蓮花」秘密...警看呆

爛醉王人字拖擺好「大馬路就寢」　民眾看傻！警一眼認出：常客

雲林婦陳屍小黃車廂　涉案男友桃園雞舍離奇亡...檢解剖查死因

落石雨彈狂炸影像曝！2天3次坍塌　南橫梅蘭明隧道消失

中秋連假東港交管備戰！遊小琉球+華僑市場嘗鮮　鹽埔搭船嘛也通

討祖產不成　毒蟲兒暗夜持拔釘器狂毆老母仍判刑6年2月

手機定位桃園詭在雲林成腐屍　列管家暴犯男友生前最後畫面曝

阿扁台南住處被放「牛皮紙袋」沒人理　一分局長方國璽遭記過2次

快訊／璨樹來襲他河邊釣魚遭沖走　2天後3公里外泥灘尋獲遺體

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

睡夢遇火劫1死1命危！父母倒地前　用生命最後力氣救兒：快逃

他深情看著亡妻的雪納瑞　解鎖「紙蓮花」秘密...警看呆

爛醉王人字拖擺好「大馬路就寢」　民眾看傻！警一眼認出：常客

雲林婦陳屍小黃車廂　涉案男友桃園雞舍離奇亡...檢解剖查死因

落石雨彈狂炸影像曝！2天3次坍塌　南橫梅蘭明隧道消失

中秋連假東港交管備戰！遊小琉球+華僑市場嘗鮮　鹽埔搭船嘛也通

討祖產不成　毒蟲兒暗夜持拔釘器狂毆老母仍判刑6年2月

手機定位桃園詭在雲林成腐屍　列管家暴犯男友生前最後畫面曝

阿扁台南住處被放「牛皮紙袋」沒人理　一分局長方國璽遭記過2次

快訊／璨樹來襲他河邊釣魚遭沖走　2天後3公里外泥灘尋獲遺體

趙春山／中美關係回復習近平得等　拜登致電只為防衝突

朋友中秋買「沙茶醬」他納悶！網曝英文驚呆了：真的是烤肉醬

睡夢遇火劫1死1命危！父母倒地前　用生命最後力氣救兒：快逃

建議售價50「一刷變56元」！店員跳針3次他氣炸　網驚：有這種事？

張亞中遭送考紀會　江啟臣反對：我指派的選監委員沒被通知與會

喬科維奇爆哭後發文恭喜兩冠軍　梅德韋傑夫暖回：你是真正的冠軍

8月消費！發票日期「是下個月的」他傻了　內行曝真相：正常

莫名生氣不耐煩、懶得吃飯　5個情況代表你「累過頭了」

莆田Delta疫情波及6校　學生家長：天氣熱，哪有人戴口罩啊

高手在民間！板橋20元蕃茄糖葫蘆老店　凍漲多年網友誇喊太佛心

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

社會熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」

南投5.6地震　潛立方深水池狂搖

高雄警「踢案」到派出所　差9天逃重懲

彰化千萬「凶宅」2折法拍！詢問度破表

潛水訓練消失20分鐘　31歲消防溺斃時間軸曝

士林紙廠驚見火燒車　1女子已成焦屍

快訊／高雄清晨惡火燒民宅3人受困　一對夫妻無生命跡象

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

即／北市中山區傳墜樓　20歲女躺路中央

30歲消防隊員救災訓練溺斃　姊醫院含淚道別

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

更多熱門

相關新聞

石虎闖雞舍偷吃！　每年死傷50隻

石虎闖雞舍偷吃！　每年死傷50隻

石虎在全台族群數量估計僅剩400至600隻，但仍不斷面臨中獸鋏、遭毒殺、被獵捕等威脅，再加上闖入雞舍、捕食飼養雞隻與民眾產生衝突，每年因報復造成的族群傷亡可能高達20至50隻。台灣石虎保育協會與窩窩發起改良雞舍的活動，2019年起架設了135戶的圍網，避免石虎入侵雞舍，期盼能藉此化解衝突。

雞舍傳怪聲！母雞孵出3隻天敵毛怪

雞舍傳怪聲！母雞孵出3隻天敵毛怪

桃園雞舍「2貓3狗關雞籠」養半年

桃園雞舍「2貓3狗關雞籠」養半年

雞舍救出小貓　送養1年變胖麻糬

雞舍救出小貓　送養1年變胖麻糬

愛犬警戒繞圈　雞舍見手臂粗大蛇

愛犬警戒繞圈　雞舍見手臂粗大蛇

關鍵字：

雲林婦 失蹤月餘小黃車廂鄭姓男友雞舍

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

鄧佳華不離職了！合體連千毅直播

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

曾經吸迷妹舉牌守候！　豐原「興農牛莊」4年砍價1億再求售

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面