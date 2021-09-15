獨／6秒完殺鰻魚「化尾除骨去肚」　絕技阿姨獲邀日本4地表演

▲60歲的吳阿姨，殺鰻魚技術精湛、刀法俐落，平均6至7秒可宰殺一尾1台斤多的大鰻魚，刀起刀落最快一尾5秒解決。 （畫面經抽色處理）（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

鰻魚料理美味深受老饕喜愛，在料理過程除端看料理師的功力外，還有一項功夫就是殺鰻魚，一刀剖開要對稱均勻不能偏移，否則賣相壞了，料理再美味也無法上桌；身懷一支殺鰻刀，全台各大鰻魚加工廠，遍及她的足跡，吳阿姨更獲邀遠赴日本橫濱、千葉、名古屋、靜岡居酒屋，展現6秒快刀殺鰻技術，台灣加工業界給她「殺鰻快刀手」、「鰻魚殺手」封號。

浦燒鰻、烤鰻魚的料理過程，料理師傅也非常注重工序，讓饕客品嚐到鰻魚鮮甜可口美味。但成為桌上佳餚，30幾年前在台灣屏東縣鰻魚養殖加工廠林立，日本大量向台灣下訂單買鰻魚，加工廠為符合日本要求，從日本聘請殺鰻師來台教授殺鰻魚的刀法，去骨、去腸肚等技術，現在在各大鰻魚加工廠負責抄刀的殺殺鰻師傅，幾乎都來自屏東。

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▲宰殺過多少鰻魚已經數不清，吳阿姨說，她記得大家還稱她為小姐20多歲的時候，就進入家鄉屏東的鰻魚加工廠工作，學到殺鰻魚技術及刀法技巧。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年60歲的吳阿姨，從事專業殺鰻魚師已有30多年，殺鰻魚技術精湛、刀法俐落，平均6至7秒可宰殺一尾1台斤多的大鰻魚，刀起刀落最快一尾5秒解決，一刀剖法完美對秤，絕不偏移成NG品，吳阿姨殺鰻技術在加工廠業界傳開，每當加工廠需要殺鰻魚時，指定吳阿姨到場服務，吳阿姨帶著殺鰻刀與其他師傅，應聘到全台各大家工廠宰殺鰻魚。

▲一刀剖法完美對秤，絕不偏移成NG品，吳阿姨殺鰻技術在加工廠業界傳開，每當加工廠需要殺鰻魚時，指定吳阿姨到場服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

宰殺過多少鰻魚已經數不清，吳阿姨說，她記得大家還稱她為小姐20多歲的時候，就進入家鄉屏東的鰻魚加工廠工作，學到殺鰻魚技術及刀法技巧，台灣養殖鰻魚戶雖多，但從事加工的少，鰻魚加工廠都集中在南台灣屏東，台灣食鰻大幅成長，許多養殖戶也紛紛投入加工行列，除了做成浦燒鰻賣到各大賣場外，也賣宰殺真空白鰻供餐廳料理用。

雲林縣口湖川品冷凍食品公司，有自己的養鰻池，從事從養殖到成品，品質控管嚴格，鰻魚宰殺也要求迅速保鮮，減少鰻魚肉在空氣中氧化，降低口感等，所以殺鰻魚工作，就委請吳阿姨負責，看著吳阿姨與劉師父兩人，站在殺鰻魚工作台前，兩人俐落背部一刀，從頭化到尾，第二刀去魚骨(刺)、第三刀去腸肚，三刀完美宰殺技術，一上午5個小時，單人可殺550公斤以上活鰻，約近1000尾鰻魚。

▲ 俐落背部一刀，從頭化到尾，第二刀去魚骨(刺)、第三刀去腸肚，三刀完美宰殺技術，一上午5個小時，單人可殺550公斤以上活鰻，約近1000尾鰻魚。（圖／記者蔡佩旻攝）

吳阿姨的殺鰻魚技術更獲得日本人肯定，收到到日本橫濱、千葉、名古屋、靜岡等地的餐廳、居酒屋、魚市場，現場宰殺活鰻的刀法，吸引專業殺鰻師及民眾觀賞，大讚吳阿姨刀法一流。吳阿姨指出，台灣與日本殺鰻魚刀法都一樣，但日本採活繃鰻魚宰殺，由於鰻魚身上黏液不好抓，要順勢而為，不能用力硬抓，下刀要快、 狠、準，絕不能猶豫，否則鰻魚就溜走了。

▲雲林縣口湖鄉海域水質潔淨，業者所養殖鰻魚相當肥美。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林口湖川品蒲燒鰻業者表示，台灣殺鰻魚也是活殺，為人道宰殺法，先將活鰻用冰鎮將低鰻魚活動力，再用電擊讓其暈去，放入碎冰桶內攪動，讓鰻魚昏迷再進行宰殺，讓肉質鮮美Q彈，不管是烤、炸、醬燒都好吃。

▲工欲善其事必先利其器，劉師傅說，對於刀具的保養都要相當注重。 （圖／記者蔡佩旻攝）





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